Miał być lepszy niż Mbappe, Messi, Neymar. Zniknął i walczy o życie

W Internecie trudno znaleźć cokolwiek o takim człowieku, jak Yann Gueho. Teraz jest trochę łatwiej ze względu na obszerny reportaż, który na swoich łamach opublikował The Athletic. Jak pisze Stuart James, złożenie do kupy całej historii zajęło miesiące. Pomogli mu w tym ludzie, którzy grali z Gueho i trenowali z nim. Reakcje na to nazwisko są niezwykłe. Z samych wypowiedzi ludzi, którzy go widzieli na boisku, można napisać spory tekst.

Talent, jakiego nikt wcześniej nie widział

- Mogę powiedzieć, że w jego ostatnich chwilach gry w piłkę nożną nic nie stracił. Miło było patrzeć, jak dotyka piłki. W momencie, gdy przyspiesza, możesz zobaczyć Messiego, możesz zobaczyć Neymara, możesz zobaczyć Mbappe – mówi Alexandre Monnier, były trener rezerw w Paris FC.

- Kiedy rozmawiamy z innymi trenerami o tym czy innym zawodniku, czasami mówimy: "On może zostać zawodowcem". W przypadku Yanna powiedzieliśmy sobie: "W jakim wieku zdobędzie Złotą Piłkę?" – dodaje Marc Leclerc, który trenował Yanna w Paris FC, klubie Ligue 2, w którym grał przed dołączeniem do Chelsea.

- Każda osoba, która grała z Yannem, myśli, że mógłby wygrać Złotą Piłkę. Gdyby tylko był poważny. Ten chłopak to największa strata w piłce nożnej, jaką kiedykolwiek widziałem - dodaje Khallil Lambin, który dorastał w tej samej okolicy co Yann i grał z nim w Nantes.

- Szczerze mówiąc, w tym wieku (16 lat – red.) jest zawodnikiem, który najbardziej mnie zszokował pod względem talentu. Pod względem zdolności i umiejętności był o 10 klas lepszy od wszystkich innych. Mógł zmierzyć się z absolutnie każdym w pojedynku. Nigdy w życiu czegoś takiego nie widziałem. Piłka jakby przylgnęła mu do stopy – mówi aktualny zawodnik Olympique'u Marsylia Valentin Rongier, który grał z Yannem.

- Czysty talent - mówi Jeremie Boga, skrzydłowy Atalanty, który grał w Chelsea w tym samym czasie co Yann. - Tak naprawdę nie jest znany światu. Ale jeśli zapytasz kogokolwiek w Chelsea, prawdopodobnie powie ci, że Yann jest najlepszym zawodnikiem, jaki kiedykolwiek grał w akademii Chelsea. Był niesamowity.

- Mogę tylko powiedzieć, że trzeba było zobaczyć, żeby to zrozumieć. Trudno jest mówić ludziom, że Yann Gueho miał większy talent niż Mbappe i Dembele. Wszyscy mówią: "Zwariowałeś, on nie gra w piłkę nożną". Ale mówię: "Chłopaki, musielibyście zobaczyć, jaki ma talent – mógł wygrać mecz sam". Był jak magik – uważa Damien Dussaut, który był z Yannem w Clairefontaine, narodowym centrum treningowym dla najbardziej utalentowanych młodych graczy w regionie Ile-de-France.

Adi Viveash, były trener młodzieży Chelsea dodał, że Yann był tak utalentowany i na tyle arogancki, że po założeniu siatki rywalowi potrafił poczekać na niego, żeby upokorzyć go po raz drugi. A to tylko jedna ze sztuczek, które miał w zanadrzu. - To było jak oglądanie deskorolkarza próbującego różnych sztuczek. Nie widziałem niczego podobnego – powiedział Viveash.

- Jestem wdzięczny, że mogłem oglądać grę Yanna co tydzień. Mogę to szczerze powiedzieć – dodaje Alex Davey, który grał w tych samych drużynach do lat 15. i 16., co Yann w Chelsea. - I wiem, że to brzmi dziwnie, mówiąc to o dziecku. Ale już nigdy nie spotkasz nikogo takiego, nikogo tak dobrego. Na 100 procent byłby teraz najlepszym piłkarzem na świecie, gdyby nadal grał.

Jedna czy druga relacja może być myląca. Ale tyle ocen świadczy o tym, że Gueho był talentem, którego nie spotyka się nawet nie tyle na co dzień, co co dziesiątki lat. A jednak 28-letni Francuz największe imprezy piłkarskie ogląda w telewizji. Chociaż miał talent większy niż Mbappe i Dembele, to ci dwaj wiodą prym w reprezentacji Francji i grają na mundialu. Co się stało, że Gueho tam nie ma?

- Dla mnie to katastrofa – mówi Anne-Marie Gueho, matka 28-latka. Informuje dziennikarza The Athletic, że rozmowa z samym Yannem jest niemożliwa. Cierpi na depresję, zaliczył kilka pobytów w więzieniu i szpitalu psychiatrycznym.

Założył siatkę Ricardo Carvalho. Manipulował trenerami, bo był najlepszy

Zarówno na boisku i poza nim Yann przyciągał kłopoty. Wychował się w dobrym domu. Ale mimo tego regularnie bił się w szkole i nie okazywał szacunku nauczycielom. Na boisku nie było lepiej. W jednym z meczów dla Paris FC założył siatkę jednemu z rywali trzy razy, po czym zszedł z boiska. Podczas selekcji do Clairefontaine odmówił gry, chyba że będzie mógł grać na swojej pozycji. Innym razem na boisko przyszedł w różowych crocksach.

Ten ostatni incydent może i jest zabawny, ale temperament Yanna już nie był. – Pamiętam, jak jeden trener drużyny przeciwnej powiedział do mnie: "Wow, ten chłopak jest absolutnym geniuszem. Ale jest na krawędzi. Jak go okiełznasz, to będziesz miał niezłego piłkarza" – wspomina Viveash.

Ale Yanna nie okiełznał nikt. Wylatywał z hukiem z każdego miejsca. W Clairefontaine nie ukończył pierwszego roku. W wieku 12 lat stanowczo odmówił gry jako boczny obrońca podczas procesu o dostanie się do akademii. Kiedy trener powiedział Yannowi, że w takim przypadku nie weźmie udziału w meczu, ten tylko wzruszył ramionami. Ostatecznie trener zmiękł, Yann grał do przodu i zanotował znakomity występ.

- Innym razem odmówił zdjęcia spodni od dresu, bo było zimno. - Trener powiedział: "Jeśli ich nie zdejmiesz, nie zagrasz w tym meczu" – opowiada Damien Dussaut, który był z Yannem w Clairefontaine i US Creteil-Lusitanos. - Yann powiedział: "OK, nie gram, nie ma problemu". Po pięciu minutach trener powiedział: "OK, możesz grać". Wiedział, że może wygrać mecz samym Yannem.

Yann potrafił manipulować trenerami i lubił przekraczać granice, wiedząc, że zawsze był najlepszym zawodnikiem w drużynie. - Kiedy był trudny mecz, podawałem każdemu taktykę i instrukcje. Ale nigdy nie zrobiłem tego dla Yanna. Po prostu powiedziałem: "Czy możesz czasem wrócić do obrony?". Odpowiadał: "OK, OK". Ale nigdy tego nie robił. Nie możesz kontrolować Yanna, zrozumiałem to bardzo szybko, więc wolałem pozwolić mu grać – mówi El Hadad Himidi, trener Yanna w US Creteil-Lusitanos. - Wszyscy we Francji mówią o Kylianie Mbappe. Mieszkam we Francji i za każdym razem widziałem Kyliana Mbappe. Yann był lepszy. Był jak Zidane. Był tancerzem na boisku – dodał.

W Lille wytrzymał cztery miesiące. W Chelsea długo go tolerowali, ale w 2011 roku wdał się w bójkę, na dodatek na oczach sztabu pierwszej drużyny i to przelało czarę goryczy. A jak wspomina jego były kolega z drużyny John Swift, był moment, w którym Yann grał w "dziadka" z piłkarzami pierwszej drużyny i zakładał im "siatki". To był czas, kiedy w Chelsea grali tacy zawodnicy jak Michael Ballack czy Deco. Podobno mocno ich tym irytował. A miał około 15 lat. Jedną z jego ofiar miał być Ricardo Carvalho.

- Yann jest najlepszym zawodnikiem, z jakim kiedykolwiek grałem lub którego widziałem. Miał wszystko. Wszystko oprócz nastawienia. Miał najgorsze podejście, jakie można sobie wyobrazić. Balotelli przy nim to nic – mówi Adam Nditi, który grał w tym samym czasie w Chelsea.

Równia pochyła zaczęła się od więzienia

Wydalenie go z Chelsea było momentem, w którym wszystko zaczęło się sypać. W 2011 roku swoje 17. urodziny uczcił napadem na sklep. Miał mieć na sobie kominiarkę i był uzbrojony w noże. Relacje różnią się od siebie. Jeden z jego byłych trenerów twierdzi, że szedł za swoim wspólnikiem i znalazł się "w niewłaściwym miejscu o niewłaściwym czasie". Inni twierdzą, że Gueho już wcześniej wpadł w złe towarzystwo i kwestią czasu było to, kiedy wynikną z tego jakieś kłopoty. Co nie ulega wątpliwości to to, że Gueho brał udział w napadzie. Został złapany i aresztowany. W więzieniu spędził pół roku. Mógł krócej, ale policja nie złapała wspólnika, a Yann odmówił wydania go.

Matka twierdzi, że nie wie dlaczego Yann to zrobił. Wcześniej miał dostać pieniądze od dziadków z okazji urodzin. - Niestety, najważniejszą rzeczą, jaką mogę powiedzieć, jest to, że kiedy usłyszałem, że jest w więzieniu, nie zaskoczyło mnie to. I to jest naprawdę smutne – mówi Viveash.

- Powiedział, że chce być z dorosłymi w więzieniu – wspomina Anne-Marie. - Skończył więc z poważnymi przestępcami, facetami, którzy byli terrorystami z ETA (Euskadi Ta Askatasuna, baskijska grupa separatystów – red.). To tam Yann zaczął brać narkotyki, które sprawiły, że "trudniej było sobie z nim poradzić". Więzienie okazało się doświadczeniem, które nie zniechęciło go do popełniania kolejnych przestępstw. Co ciekawe, Yann grał w piłkę również w więzieniu. I nadal zachwycał. Yann strzelił hat-tricka przeciwko francuskiemu klubowi z piątej ligi i był tak imponujący, że trener rywali zapytał, czy istnieje szansa żeby go wyciągnąć z więzienia, nawet z elektroniczną opaską.

Latem 2011 roku Yann podpisał kontrakt z Nantes. - Nigdy nie mieliśmy większych problemów z Yannem - mówi szef skautów Matthieu Bideau. - Ale każdego dnia był mały problem: spóźnienie na trening, brak zadań w szkole, chodzenie po boisku, brak chęci do ciężkiej pracy. Wiele takich rzeczy. Gdybyśmy byli pierwszym klubem, w którym grał Yann, może byśmy kontynuowali. Ale powiedzieliśmy sobie: "OK, Clairefontaine nie jest szalone. Tak samo Lille i Chelsea" – wyjaśnia. Wyrzucili go po trzech miesiącach. Bideau przyznał, że ta decyzja "rozdarła mu serce". Wierzył, że Yann jest dobrym człowiekiem i może być jeszcze lepszym piłkarzem. Porównał go do Ronaldinho.

- Mógł zrobić z piłką wszystko, kiedy chciał. Ale tylko wtedy, kiedy chciał – powiedział. Wspominał też, że kiedy poinformowano rodziców o wydaleniu Yanna, ci nawet nie pytali dlaczego, tylko podziękowali za poświęcony mu czas i przeprosili za kłopoty. - Widzieliśmy w ich oczach, jak każdy rodzic w tej sytuacji, że myślą tylko o tym, kim on się stanie i jaka będzie przyszłość Yanna – dodał.

W szkole sprawiał tyle problemów, że widywał się z psychologiem raz w tygodniu, odkąd ukończył 9 lat. Matka miała nadzieję, że sesje rzucą więcej światła na zachowanie jej syna. Powiedziano jej tylko, że zmaga się z syndromem "średniego dziecka", czyli stanem, w którym nie jest ani najstarszy (i nie cieszy się przywilejami) ani najmłodszy (nie jest najbardziej rozpieszczany). Anne-Marie nie zgadza się z taką diagnozą. Chcąc przywołać go do porządku, rodzice zakazywali mu chodzić na treningi. Ale wtedy dzwonili do nich trenerzy z prośbą, żeby go przyprowadzić. – To mu nie pomogło, tylko wypaliło umysł – mówi Anne-Marie.

Bideau podkreślił, że w Yannie imponowało mu to, że problem widział rzeczywiście w sobie, a nie w innych. Ale to również złe towarzystwo sprawiło, że znalazł się w tym miejscu, w którym jest obecnie.

- Yann i ja mieszkaliśmy w dobrej dzielnicy, ale pięć minut spacerem stąd masz złe rzeczy. To wybór, czy tam pójdziesz, czy nie, a Yanna zawsze to pociągało – mówi Khallil Lambin, który był w Nantes z Yannem i razem z nim dorastał. - Nigdy bym się nie zbliżył do tych ludzi, nigdy się nie przywitał, ponieważ nigdy się z nimi nie przyjaźniłem. Ale Yann zawsze tam chodził i dawał im koszulki Chelsea, Lille lub FC Nantes, robiąc sobie z nimi zdjęcia. W głębi duszy ci ludzie są o ciebie zazdrośni, ponieważ chcą być tacy jak ty. Ale Yann tego nie widział. Yann uważał to za prawdziwą miłość. Mówił, że to "jego ludzie z ulicy". Ale jeśli naprawdę cię kochają, powiedzą: "Nie trać z nami czasu". Ale tak nie było.

W 2012 roku agent Yanna, Housseini Niakate przekonał francuski sąd, żeby Yann dołączył do SC Bastii, która występowała wtedy w Ligue 1. Yann znalazł się tam w tym samym czasie, co Florian Thauvin, który w 2018 roku był członkiem mistrzowskiej drużyny Francji. Nie wypaliło. Yann grał prawie tyle samo w tenisa, co w piłkę, źle się odżywiał, walczył z kontuzjami, zaniedbywał rehabilitację i, według Anne-Marie, "nie myślał poważnie" o wznowieniu kariery.

Rozwinął niestety karierę przestępczą. W grudniu 2012 roku Yann i jego przyjaciel z Grigny na południu Paryża obrabowali parę w ich domu. W marcu następnego roku Yann fizycznie zaatakował mężczyznę i zaatakował funkcjonariuszy policji, którzy przybyli go aresztować. Następne 21 miesięcy spędził w więzieniu.

Spóźniona diagnoza. "Wiedząc o tym wcześniej, moglibyśmy obejść ten problem"

Pod koniec 2014 roku Yann został zwolniony z więzienia. Wtedy została podjęta ostatnia próba ratowania kariery. Wrócił do Paris FC, gdzie trenował z rezerwami. Nic nie stracił ze swoich umiejętności. W pewnym momencie przeniósł się jednak do Normandii, żeby zamieszkać z wujkiem. Sąd nakazał mu opuścić region Ile-de-France, żeby przerwać cykl przestępczych zachowań. Nie pomogło. Pod koniec 2018 roku wrócił do więzienia, znowu przez przemoc wobec policjantów. To był moment, w którym zmieniono podejście do jego zdrowia psychicznego.

Dwa lata wcześniej zdiagnozowano u niego chorobę afektywną dwubiegunową – stan zdrowia psychicznego charakteryzujący się ekstremalnymi wahaniami nastroju i zmianami poziomu energii. Yann spędził trzy miesiące w szpitalu psychiatrycznym, gdzie był trudnym pacjentem. - To była ciężka praca dla personelu, ponieważ wciąż był sprawnym mężczyzną i często uciekał – mówi Anne-Marie.

Na początku Yannowi trudno było zaakceptować diagnozę. Jeśli chodzi o Anne-Marie, miała swoje własne podejrzenia kilka lat wcześniej, kiedy dokładniej przyjrzała się lekowi przepisanemu przez psychologa w 2009 roku (nigdy nie ujawniając dokładnie, do czego służył), a którego Yann stanowczo odmówił brania. To był, jak mówi Anne-Marie, między innymi lek na dwubiegunowość.

- Jeśli ta diagnoza jest słuszna, pobyt w więzieniu całkowicie go zniszczył, ponieważ wtedy zaczął brać narkotyki. To była wybuchowa mieszanka. Osoba z chorobą dwubiegunową nie powinna mieć zbyt wielu złych lub dobrych emocji, musi mieć dobry i regularny sen, bez narkotyków i bez alkoholu. Te trzy elementy są niezbędne, aby móc żyć z tym schorzeniem. Wiedząc o tym wcześniej, moglibyśmy obejść ten problem – mówi rozgoryczona matka. Teraz można się tylko zastanawiać, jak potoczyłoby się życie Yanna, gdyby zdiagnozowano u niego chorobę wcześniej i przyjmowałby leki. Gueho nie kopnął piłki od siedmiu lat. Mimo całego swojego talentu nigdy nie rozegrał nawet jednego meczu w profesjonalnej piłce.

Skutki tego wszystkiego nadal są trudne do opanowania. Anne-Marie mówi o tym, że Yann jest "delikatny", "nie radzi sobie" i cierpi na "wielką, wielką, wielką depresję z naprawdę dziwnymi myślami" – to drugie nie jest czymś, o czym chce mówić.- Opuścił rodzinny dom trzy, cztery lata temu — mówi. - Nie chciałam, żeby to był już jego oficjalny adres, ponieważ w przeszłości mieliśmy dwa przypadki, kiedy policja przyjechała z nakazami przeszukania. Problemem nie jest to, że Yann z nami mieszka. Po prostu nie chcę się bać, jeśli usłyszę syrenę policyjną. To było dla mnie za dużo. Emocjonalnie naprawdę trudno jest sobie z tym poradzić i zaakceptować.

Dzisiaj Yann jest najbliżej piłki nożnej, kiedy idzie oglądać grę swojego brata Loupa-Diwana dla Paris FC. Na początku trudno było iść na stadion, ale teraz nigdy nie opuszcza meczów u siebie i lubi później rozmawiać z bratem o jego występie. - Yann jest naprawdę obiektywny w swoich analizach — dodaje Anne-Marie. - A Loup-Diwan zawsze słucha tego, co mówi Yann.

Na pytanie, czy Yann mógłby jeszcze wrócić do piłki, jego matka odpowiada krótko: - Nie wiem. Nie sądzę.