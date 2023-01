Rekord strzelonych goli w jednym meczu. Piłkarze wpadli w furię

Piłkarscy kibice przed każdym meczem zastanawiają się jakim wynikiem spotkanie zakończy ich ulubiona drużyna. Na rezultat składają się strzelone gole, które same w sobie potrafią bardzo ożywić publiczność na trybunach. Zawodnicy, pokonując bramkarzy, niejednokrotnie popisują się ogromnymi umiejętnościami, a zdobyte bramki często zostają w pamięci fanów na długo. W historii zapisują się również ilości goli dających zwycięstwa.

REKLAMA

Zobacz wideo Robert Lewandowski wyszedł do dziennikarzy i powiedział: To boli

Niekwestionowany rekord strzelonych goli w historii. Wyczyn drużyny z Madagaskaru niemożliwy do pobicia

Fani wielkie strzelanie mogą obserwować między innymi podczas mundialu w Katarze. Już na początek fazy grupowej Anglia pokonała 6:2 Iran, a Hiszpania wygrała 7:0 z Kostaryką. Popis umiejętności w drodze do ćwierćfinału zaprezentowała również Portugalia, która rozbiła 6:1 reprezentację Szwajcarii. Zwycięzcom daleko było jednak do zdecydowanego rekordu rozgrywek reprezentacyjnych, który należy do Australii. W 2001 roku piłkarze tego kraju rozgromili 31:0 Samoa Amerykańskie.

Okazuje się, że tak pewne zwycięstwa zdarzały się na piłkarskich boiskach już znacznie wcześniej. Idealnym przykładem są zmagania w Pucharze Anglii w sezonie 1887/88. Piłkarze Preston North End rozbili wtedy 26:0 Hyde United. Niekwestionowany rekord strzelonych goli padł jednak na początku XXI wieku na Madagaskarze.

Szokujące sceny. Awantura, piłkarz opuścił boisko na noszach [WIDEO]

Na koniec krajowych rozgrywek w 2002 roku drużyna SO l'Emyrne mierzyła się z AS Ademą. Piłkarze SO podchodzili do tego spotkania w bardzo nerwowych nastrojach. Wszystko za sprawą kontrowersyjnego zakończenia poprzedniego meczu. W ostatnich minutach sędzia nie zdecydował się na podyktowanie rzutu karnego, a spotkanie zakończyło się remisem 2:2. Taki wynik pozbawił zawodników l'Emyrne walki o drugie mistrzostwo kraju z rzędu.

Piłkarze drużyny oskarżyli sędziego o stronniczość i w ostatnim spotkaniu sezonu postanowili zaprotestować przeciwko takim praktykom. Takie informacje przekazał ówczesny raport "The Guardian", w którym stwierdzono, że protest zespołu był z góry ustalony. Nikt jednak nie mógł się spodziewać, że gniew piłkarzy znajdzie aż takie odzwierciedlenie na boisku. Zawodnicy SO l'Emyrne postanowili strzelać samobójcze bramki, a licznik zatrzymał się na liczbie 149. Tym samym AS Adema wygrała to spotkanie 149:0, a wynik ten został wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa.

Działania drużyny spotkały się ze zdecydowaną reakcją Madagarskiego Związku Piłki Nożnej. Najbardziej ucierpiał trener Zaka Be, który został oskarżony o zorganizowanie protestu i zdyskwalifikowany na trzy lata. Oprócz niego ukarano również czterech piłkarzy, jednak ich dyskwalifikacja wygasała wraz z końcem sezonu. Jednym z nich był bramkarz Mamisoa Razafindrakoto, który był ówczesnym kapitanem drużyny narodowej. Zawodnik barw Madagaskaru bronił 75 razy, co jest największą ilością w historii tego kraju.