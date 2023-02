Lata 40. i 50. dla drużyny Manchesteru United były pełne sukcesów. W sezonie 1945-1946 udało im się zdobyć 4. miejsce w krajowej lidze, a dwa lata później wygrali puchar FA. Była w tym duża zasługa trenera Matta Busby'ego. Stąd właśnie wziął się ówczesny przydomek drużyny - "Busby Babes". 5 lutego 1958 roku mieli za sobą kolejny udany mecz. Niestety, dzień później radość i euforię zastąpił ogromny smutek.

Mieli zagrać w półfinale Pucharu Europy. Ułamki sekund zadecydowały o życiu 43 pasażerów samolotu

5 lutego 1958 roku na Stadionie Wojskowym w Belgradzie odbył się mecz pomiędzy Manchesterem United a Crveny Zvezda. Do przerwy Anglicy prowadzili 3:0, jednak niespodziewanie w drugiej połowie spotkania rywalom udało się doprowadzić do remisu. Dla drużyny Busby'ego i tak był to powód do radości. Oznaczało to bowiem, że piłkarze awansowali do półfinału Pucharu Europy. Po rozgrywce udali się do Ambasady Brytyjskiej w Belgradzie na świętowanie. Następnego dnia mieli wrócić do domu. Niestety, samolot do Manchasteru już nie dotarł.

Maszyna wystartowała z samego rana, ale ze względu na to, że musiała dotankować paliwo, konieczne było lądowanie w Monachium. Miało to zająć około 20 minut, ale doszło do niespodziewanych komplikacji. Przy pierwszym starcie piloci usłyszeli, że silniki nie pracują prawidłowo. Zrezygnowali więc ze startu. Okazało się, że silnik jest przegrzany, ale w tamtym czasie nie było to nic nadzwyczajnego - po chwili piloci spróbowali ponownie wzbić maszynę w powietrze. Sytuacja jednak się powtórzyła, co zaniepokoiło pasażerów. - Po pierwszej nieudanej próbie startu mało kto się zmartwił, ale gdy już druga się nie powiodła, do poczekalni udaliśmy się w ciszy - wspominał Foulkes.

Wtedy drużyna opuściła pokład, a niektórzy sądzili, że lot zostanie przełożony. Ostatecznie po konsultacjach z obsługą naziemną piloci postanowili ponownie spróbować. David Pegg stwierdził, że dla bezpieczeństwa przesiądzie się na tył.

Samolot oderwał się od pasa, ale tylko na chwilę. Szybko opadł z powrotem i na pełnej prędkości mknął po pasie. Maszyna przejechała przez ogrodzenie lotniska i przecięła lokalną drogę. - Jezu, nie uda się nam! - zawołał kapitan Ken Rayment. Samolot rozerwał się na dwie części, a jedna z nich uderzyła w drewniany budynek, który był wypełniony paliwem i oponami. To doprowadziło do pożaru, który chwilę później skutkował eksplozją.

Kapitan Thain próbował poskromić płomień gaśnicą. Jedną z osób, której udało się wydostać ze środka samolotu, był bramkarz Harry Gregg. Udało mu się wraz z Billem Foulkesem wyciągnąć na zewnątrz Dennisa Violleta i Bobby’ego Charltona. Wkrótce na miejsce dotarły karetki, które zabrały rannych do szpitala Rechts der Isar w Monachium.

Łącznie zginęły 23 osoby. "To wszyscy. Pozostali nie żyją"

W wyniku katastrofy śmierć poniosło ośmiu piłkarzy, trener, dziennikarze i członkowie załogi. Łącznie 23 osoby z 43 pasażerów. Gdy następnego dnia Foulkes i Gregg dotarli do szpitala, aby zobaczyć kolegów z drużyny, przeżyli szok. - Zacząłem myśleć, że nie wygląda to wcale tak źle. Wtedy zapytałem pielęgniarkę, gdzie reszta. Pielęgniarka pokręciła głową i rzekła: "To wszyscy. Pozostali nie żyją" - wspominał Foulkes.

Kilka dni później ciała zmarłych piłkarzy przetransportowano do Manchesteru. Zostały one złożone w siłowni pod główną trybuną na Old Trafford, zanim odbył się pogrzeb. W Manchesterze ogłoszono żałobę, a tysiące fanów chciało oddać hołd drużynie. W kinach emitowano filmy z miejsca katastrofy, mecze rozpoczynały się minutą ciszy, a taksówkarze rozwozili za darmo klientów w miejsca pogrzebów.

Ci, co przeżyli, próbowali odbudować potęgę klubu. "To był nasz dług wdzięczności dla tych, którzy zginęli"

Niespełna dwa tygodnie po katastrofie Manchester United musiał rozegrać pierwszy mecz. Odbudowaniem zespołu miał zająć się dotychczasowy asystent Busby'ego - Jimmy Murphy. - Nie miałem ludzi, ale miałem misję - powiedział wówczas (po latach powstała zresztą książka "Jimmy Murphy: człowiek, który ocalił Manchester United"). Pod jego skrzydłami zespołowi udało się wrócić na szczyt. W składzie wciąż można było podziwiać też Foulkesa i Charltona, którzy przeżyli lot. - To był nasz dług wdzięczności dla tych, którzy zginęli. Oni zaczęli to, o co my później walczyliśmy i co wygraliśmy - stwierdził po latach Bobby Charlton.