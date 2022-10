Lewandowski czy Benzema? Madryt zdecydował. Jednoznaczny werdykt

Robert Lewandowski błyszczy w Hiszpanii. Polak od razu stał się nie tylko niekwestionowaną gwiazdą Barcelony, ale całej ligi. A przecież w La Liga wyśmienitych napastników nie brakuje. Jednym z nich jest Karim Benzema, który w poprzednim sezonie wygrał z Realem Madryt niemal wszystko, co było do wygrania. Nic więc dziwnego, że Francuz jest faworytem do wygrania Złotej Piłki za sezon 2021/2022. Ale zanim wielka gala "France Football", to Benzema stoczy bezpośredni pojedynek z Robertem Lewandowskim w El Clasico. My z tej okazji postanowiliśmy zapytać kibiców w Madrycie, kto jest obecnie lepszym napastnikiem? Odpowiadali m.in. fani z Hiszpanii, Meksyku, Niemiec, Wielkiej Brytanii, a także z Francji i z Polski. Kto wygrał? Zobaczcie sami:

Zobacz wideo Lewandowski czy Benzema? Szokujący wynik prosto z Madrytu

