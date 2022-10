Krychowiak będzie musiał wrócić do Rosji. "Planowanie nie ma sensu"

Reprezentant Polski Grzegorz Krychowiak w niedzieli zakończy swoją pierwszą rundę w klubie z Arabii Saudyjskiej - Al Shabab. Wiosnę doświadczony polski pomocnik spędził w greckim AEK Ateny. Krychowiak musi wędrować po świecie ze względu na swoją skomplikowaną sytuację kontraktową - wciąż ma ważny kontrakt z rosyjskim FK Krasnodar, ale po agresji Rosji na Ukrainę nie zamierzał kontynuować kariery w lidze rosyjskiej.

Krychowiak będzie musiał wrócić do Rosji. "Planowanie czegokolwiek jest bez sensu"

32-letni Grzegorz Krychowiak potwierdził to w rozmowie z Interią i kanałem "Po Gwizdku".

- Dziś, gdyby nie było takiej sytuacji politycznej, to nadal byłbym w Rosji - przyznał Krychowiak. - Ostatnio przy kolacji śmiałem się z tego, ile razy zmieniałem klub w ostatnim sezonie. Dlatego obecnie nadal widzę siebie tam, gdzie jestem. Nie mam problemu ze zmienianiem klubów, zawsze pozytywnie do tego podchodziłem.

Sam reprezentant Polski do Al Shabab jest wypożyczony do końca sezonu 2022/23. A co będzie później? Tego nie wie nawet sam Krychowiak.

- Planowanie czegoś w moim przypadku, gdzie muszę wrócić do Rosji za osiem miesięcy, nie ma sensu (...) Wracam do Rosji, bo jestem związany kontraktem z Krasnodarem. A później zobaczymy, jak to się potoczy - tłumaczył.

W tym sezonie w Al Shabab Grzegorz Krychowiak rozegrał siedem meczów, w których strzelił dwa gole i zaliczył asystę. Jego drużyna z dorobkiem 19 punktów prowadzi w ligowej tabeli.