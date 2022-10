Reprezentant Polski najlepszy w całej lidze. "Mamy wielkie szczęście"

- Krystian to najlepszy pomocnik w Championship i mamy wielkie szczęście, że jest u nas - tak o Krystianie Bieliku wypowiedział się trener Birmingham City John Eustace.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski jak duch. Ta sytuacja mówi wszystko

Bielik trafił do Birmingham latem na roczne wypożyczenie z Derby County. 24-latek zmienił klub po tym, jak selekcjoner reprezentacji Polski - Czesław Michniewicz - zapowiedział, że piłkarze grający na poziomie League One nie będą mieli szansy wyjazdu na mundial.

Real Madryt mocno osłabiony w El Clasico. Ancelotti potwierdza

Mimo że Bielik dobrze radzi sobie na wyższym poziomie, nie jest wykluczone, że zimą wróci do macierzystego klubu. Derby County ma możliwość skrócenia wypożyczenia, o czym mówił niedawno sam zawodnik. Teraz przyznał to też Eustace.

Trener Birmingham zachwycony Bielikiem

- Istnieje prawdopodobieństwo, że stracimy go zimą. Dla mnie jednak najważniejsze jest to, że Bielik gra bardzo dobrze - powiedział trener. - Chcemy, żeby pojechał z reprezentacją Polski na mistrzostwa świata. Jeśli tak się stanie, to będzie oznaczało, że pomógł klubowi i drużynie. Krystian to wyjątkowy zawodnik i na razie nie chcę się niczym przejmować - dodał.

Róż, dekolt i randki z Tindera. Tak nowoczesność wchodzi do szachów

- Oczywiście chciałbym pozyskać Krystiana na stałe. Klub zna moją opinię na ten temat, ale nie mogę nic więcej zrobić. Jeśli Krystian będzie musiał odejść, będę musiał o tym wiedzieć wcześniej. Na tym etapie jestem jednak pewien, że żadna ze stron nie podjęła jeszcze decyzji - zakończył Eustace.

W obecnym sezonie Bielik zagrał w sześciu meczach, w których zobaczył dwie żółte kartki.