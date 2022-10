Tamas rozpętał piekło swoimi słowami. "Pie*rzy mnie to. S*am na nich"

Gabriel Tamas na przestrzeni lat występował w wielu znanych europejskich klubach. Stoper grał dla takich zespołów, jak Galatasaray, Celta Vigo, AJ Auxerre, West Bromwich Albion, CFR Cluj, Watford, czy Hapoel Haifa. Rozegrał także 67 meczów w reprezentacji Rumunii. Zbliżający się do końca kariery 38-latek w lipcu podpisał natomiast kontrakt z Petrolulem Ploiesti.

REKLAMA

Zobacz wideo Gareth Bale i jego królestwo. Zajrzeliśmy do środka. Żyła złota

Gabriel Tamas opuszcza klub w atmosferze skandalu. Obraził wszystkich, od kolegów, przez kibiców, po prezesa

W drużynie beniaminka rumuńskiej ekstraklasy Tamas nie wytrwał jednak długo. Jak poinformował na Twitterze znany dziennikarz, Emanuel Rosu, piłkarz z dnia na dzień rozwiązał kontrakt z klubem. Z pierwszych informacji wynikało, że Tamas mocno podpadł zagorzałym kibicom zespołu. W rozmowie telefonicznej z trenerem Nicolaem Constantinem miał obrażać ich, a także prezesa klubu w wulgarnych słowach. Szkoleniowiec nagrał słowa piłkarza, a następnie upublicznił taśmę. Tamas z hukiem wyleciał z Petrolulu.

Szybko okazało się jednak, że sprawa ma drugie dno. Tamas faktycznie obrażał kibiców i prezesa Costela Lazara. Nerwy puściły mu po porażce w meczu ligowym z FCSB 0:2. Piłkarz był wściekły na swoich kolegów z drużyny, fanów i osoby zarządzające klubem. To od niego wyszedł pomysł zakończenia współpracy, czego dowodzą nagrania, które krążą już po rumuńskich mediach.

Szaleństwo w Radomiu. Śląsk kończył w "8", dwa gole w doliczonym czasie

- Pie*rzy mnie to. Zawiodłem fanów. Chcę wygrywać i jako piłkarz zawsze do tego dążę. Ale teraz? Kim są do cholery ci kibice?! Nie rozumiem tego. Oni doprowadzają mnie do rozpaczy. S**m na nich. Naprawdę ich nienawidzę. Zadzwoniłem i powiedziałem, że ich pie*rzę - gorączkował się Tamas w rozmowie z Nicolaem Constantinem.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Prezesa Lazara zawodnik nazwał natomiast m.in. "szmatą" i "bezdomnym". Poinstruował szkoleniowca, by ten zadzwonił do sternika klubu i rozpoczął proces rozwiązywania jego umowy. Piłkarz nie spodziewał się jednak, że cała sprawa ujrzy światło dzienne, a jego słowa dotrą do tych, których obrażał za ich plecami. Co ciekawe, prezes Costel Lazar nie chowa urazy do Tamasa. Co więcej, uważa, że piłkarz został wykorzystany przez jego przeciwników, którzy chcą przejąć władzę w klubie.

- Mój punkt widzenia jest bardzo prosty. W tym tygodniu Gabi Tamas uporczywie domagał się rozwiązania kontraktu, co ostatecznie stało się na prośbę zawodnika. Jest mi bardzo przykro, że został zmuszony do zrobienia tych rzeczy. Został skierowany na niewłaściwą drogę przez kilka osób, które nie mogą stać się częścią kierownictwa w zespole - powiedział prezes Petrolulem Ploiesti, cytowany przez "Prima Sport". - Była to praca wykonana z premedytacją i dokładnie przemyślana przez ludzi, którzy nie weszli do klubu i nigdy tego nie zrobią, dopóki ja tu jestem. Mamy cel do osiągnięcia. Niech się wstydzą za to, co robią, ponieważ nie kochają tego klubu i kierują się wyłącznie osobistymi interesami - dodał.

Aferę skomentował także sam zainteresowany. Gabriel Tamas ochłonął już nieco i powiedział, co myśli o niespodziewanym zamieszaniu. Wszystko wynikało ze zdenerwowania po porażce w meczu z FCSB. - Jak wiecie, lubię wygrywać, a kiedy przegrywam idę do domu, czasem płaczę, czasem bardzo się denerwuję. Jesteśmy sportowcami, czasami rozwalamy szybę, rozbijamy telewizor, wulgarnie rozmawiamy, jesteśmy ludźmi. Jeśli chodzi o nagranie, nie wiem, kto mnie nagrał i dlaczego, opowiadałem o piłce nożnej, o porażce i przeklinałem. Każdy, kto mnie zna, wie, że przeklinam więcej, kiedy jestem zdenerwowany i zdołowany po porażce - podsumował.

Media: Zaskakujący kandydat do przejęcia Anglików. Dopiero został zwolniony