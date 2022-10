Ronaldo ujawnia zaskakującą prawdę. "Chodzę na terapię"

Ronaldo jest uznawany za jednego z najlepszych piłkarzy w historii. Podczas kariery grał m.in. dla Interu Mediolan i Realu Madryt, a z reprezentacją Brazylii dwa razy zostawał mistrzem świata: w 1994 roku i 2002 roku. Ponadto dwukrotnie otrzymał Złotą Piłkę dla najlepszego piłkarza na świecie.

Ronaldo szokuje "Miałem depresję"

Ronaldo udzielił wywiadu dziennikowi "Marca" przy okazji filmu dokumentalnego "The Phenomenon: The Rise, Fall and Redemption of Ronaldo" ("Fenomen: Wzlot, upadek i odkupienie Ronaldo") o nim samym. W filmie Brazylijczyk rozmawia o zdrowiu psychicznym ze swoim przyjacielem Robert Carlosem. Ronaldo przyznał, że w przeszłości musiał mierzyć się z depresją, oraz że kiedyś o zdrowie psychiczne piłkarzy dbano zdecydowanie za słabo. - Patrzę wstecz i widzę, że byliśmy narażeni na bardzo, bardzo duży stres psychiczny bez żadnego przygotowania. Także dlatego, że był to początek ery internetu, z szybkością, z jaką przepływa informacja. W tym okresie nie było troski o zdrowie psychiczne zawodników. Ten temat został całkowicie zignorowany przez nasze pokolenie. Teraz chodzę na terapię. Robię to od 2,5 roku i dużo lepiej rozumiem to, co czułem wcześniej - przyznał "El Fenomeno" w rozmowie z "Marcą".

- Dziś zawodnicy są bardziej przygotowani. Otrzymują pomoc medyczną niezbędną nawet do stawienia czoła trudnościom na co dzień. Są bardziej badani: profile każdego z nich, jak reagują, jak powinni reagować. Za moich czasów niczego takiego nie było. To prawda, że ??problemy były bardzo oczywiste, ale rozwiązania nie były łatwo dostępne - skwitował były piłkarz.

Obecnie Ronaldo Nazario jest większościowym właścicielem Realu Valladolid, który zajmuje 13. miejsce w hiszpańskiej La Liga. W grudniu 2021 roku zainwestował także około 70 milionów dolarów w Cruzeiro Belo Horizonte, w którym zaczynał piłkarską karierę. - Chcę zabrać Cruzeiro tam, gdzie zasługuje być - powiedział Ronaldo o celu swojej inwestycji.

Potrzebujesz pomocy?

Potrzebujesz pomocy psychologicznej? Nie wahaj się po nią zwrócić. Poniżej lista z numerami telefonów, pod które mogą dzwonić osoby chcące uzyskać pomoc (przytaczamy ją za biurem RPO):

800 220 280 telefon zaufania Fundacji Znajdź Pomoc (od poniedziałku do piątku w godzinach 17.00-20.00) dla osób w kryzysie psychicznym związanym z pandemią koronawirusa;

800 100 102 infolinia wsparcia psychologicznego uruchomiona przez Wojska Obrony Terytorialnej (7 dni w tygodniu, w godzinach 8:00-20:00, bezpłatna);

22 230 22 07 linia wsparcia psychologicznego prowadzona przez Polski Czerwony Krzyż (codziennie w godzinach 10.00-22.00) - pracownicy świadczą pierwszą pomoc psychologiczną poprzez rozmowę i działania psychoedukacyjne;

116 111 - Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży, kontakt pod bezpłatnym numerem telefonu 116 111. Swój problem możesz też opisać w wiadomości;

510 260 554 lub 517 360 159 linia wsparcia Mokotowskiego Centrum Zdrowia Psychicznego prowadzona przez Instytut Psychiatrii i Neurologii (od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00).