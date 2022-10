Media: Zaskakujący kandydat do przejęcia Anglików. Dopiero został zwolniony

Półfinał mistrzostw świata 2018 i finał Euro sprzed dwóch lat - to osiągnięcia Garetha Southgate'a w roli trenera reprezentacji Anglii. Stanowisko to ma od listopada 2016 roku.

Tuchel zastąpi Southgate'a?

Od czerwca tego roku Southgate ma problem, bo Anglicy fatalnie spisali się w Lidze Narodów. W sześciu meczach w grupie z Niemcami, Włochami i Węgrami zdobyli zaledwie trzy punkty i nie wygrali żadnego spotkania. W efekcie spadli do dywizji B. Dlatego teraz przygotowania Southgate'a i Anglików do tegorocznych mistrzostw świata nie będą łatwe. Tym bardziej, że angielskie media informowały, że może dojść do rozstania z Southgate'em.

Kto miałby go zastąpić. Jako pierwszy na liście nazwisk potencjalnych następców pojawił się Maurico Pochettino, który w lipcu tego roku został zwolniony z PSG. Teraz według informacji "The Telegraph" otwarty na objęcie propozycji trenera kadry Anglii jest Thomas Tuchel. Niemiec miesiąc temu został zwolniony z Chelsea. Od tego momentu jest bez pracy. Przez niecałe dwa lata poprowadził Chelsea w 99 meczach. Miał średnią 2,07 punktu na mecz.

A jaki bilans ma Southgate? Prowadził Anglię dotychczas w 76 meczach i zdobywał średnio 2,08 punktu na mecz. Anglicy w mistrzostwach świata w fazie grupowej zmierzą się z Iranem (21 listopada), Stanami Zjednoczonymi (25 listopada) oraz Walią (29 listopada).