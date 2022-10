Istne szaleństwo. Trener w bramce i 0:6 do przerwy. A potem zadziały się cuda

Takie mecze w piłce nożnej zdarzają się niezwykle rzadko. Zespół VfL Benrath III, występujący w niemieckiej lidze okręgowej, wybrał się na wyjazdowy mecz z MSV Duesseldorf III. Goście nie mieli łatwego zadania, gdyż wielu zawodników w ich zespole było kontuzjowanych. W efekcie na obiekcie rywali stawili się w zaledwie trzynastu, a w ich bramce musiał zagrać... trener, Marvin Stark.

Największy comeback w historii Niemiec? Przegrywali 0:6, a wygrali 8:6

Spotkanie od pierwszych minut zdecydowanie nie układało się po myśli przyjezdnych. Zespół VfL Benrath już po 25. minutach przegrywał 0:3. Do przerwy stracił kolejne trzy bramki i ostatecznie gospodarze prowadzili 6:0. W fatalnej sytuacji znalazł się wspomniany trener zespołu, Marvin Stark, który nie tylko nie pomógł drużynie na boisku, ale musiał jeszcze zmotywować ją do walki w kolejnych 45. minutach.

- Zdecydowałem się na stosunkowo spokojną i rzeczową przemowę, ponieważ nie widziałem sensu, by uderzać w drużynę. Poprosiłem chłopaków, aby pokazali charakter i zniwelowali straty. By grali, jakby było nadal 0:0 - opowiada w rozmowie z portalem fupa.net. Stark dodał, że choć motywował swoich graczy, obawiał się, że rywale strzelą kolejne gole i mecz zakończy się wynikiem dwucyfrowym.

Szkoleniowiec od początku zmienił ustawienie zespołu. Postawił na grę trójką obrońców i dwoma napastnikami. Ku zaskoczeniu wszystkich, szybko zaczęło przynosić to efekty. Między 50. i 55. minutą drużyna VfL Benrath III zdobyła trzy bramki. Goście uwierzyli w siebie i szukali kolejnych okazji do strzelenia gola. Udało im się to w 70. i 72. minucie. Zniwelowali stratę do tylko jednej bramki i zaczęli wierzyć, że mogą powalczyć o punkty.

Wówczas trener Stark wprowadził do gry Kevina Otto. Dla piłkarza był to wyjątkowy moment, gdyż rok wcześniej, właśnie na boisku MSV Duesseldorf III doznał złamania obojczyka i od tego czasu nie pojawiał się na boisku. Powrót był dla niego wymarzony, gdyż już po chwili wpisał się na listę strzelców i dał swojej drużynie wyrównanie na 6:6! Na tym jednak nie koniec. W 85. minucie Otto strzelił drugiego gola i wyprowadził gości na prowadzenie. Niesamowity comeback stał się faktem. W 90. minucie VfL Benrath III jeszcze podwyższył na 8:6 i takim wynikiem zakończył się ten mecz.

- Żaden z nas nie mógł naprawdę w to uwierzyć i tego dnia uśmiech nie schodził z naszych twarzy - powiedział fupa.net Marvin Stark. - Chyba nigdy wcześniej nie widziałem tylu szczęśliwych twarzy - dodał.

Niesamowite osiągnięcie VfL Benrath III nie umknęło uwadze najważniejszych mediów w Niemczech. "Czy to z powodu przemówienia trenera w przerwie?" - napisano w żartobliwym tonie na instagramowym koncie "Kickera".

