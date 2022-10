Matty Cash szczery do bólu. "Nie chciał, żebym grał dla Polski"

Matty Cash wydaje się być głównym kandydatem do gry na wahadle reprezentacji Polski podczas zbliżających się mistrzostw świata w Katarze. W ostatnim czasie nie pojawił się jednak na zgrupowaniu z powodu kontuzji. W poniedziałek wrócił do gry i potwierdził dobrą formę.

Matty Cash mógł nie zagrać dla Polski? "Prezes nie bardzo mnie chciał"

W przerwie między treningami piłkarz udzielił wywiadu w jednym z angielskich programów o tematyce piłkarskiej. Cash wyjawił, że tak późno otrzymał powołanie do reprezentacji Polski, ponieważ...wcześniej nie chciał go sam Zbigniew Boniek.

- Poprzedni prezes Zbigniew Boniek nie chciał, żebym grał dla Polski. Myślę, że to były jakieś kwestie polityczne, po prostu nie chciał, aby dla reprezentacji grał ktoś, kto nie urodził się w Polsce, nie mówi w tym języku - wyznał piłkarz i dodał: - Po zmianie prezesa zadzwonił do mnie Paulo Sousa i zapytał, czy to prawda, że chciałem grać dla Polski. Jak mu to potwierdziłem, to stwierdził, że bardzo chce, żebym dołączył do jego drużyny. Potem wszystko poszło już bardzo szybko.

Matty Cash docenił dwóch kolegów z reprezentacji. Chodzi o Piotra Zielińskiego i Roberta Lewandowskiego

25-latek został również zapytany o to, kto jest najlepszym piłkarzem, z którym miał okazję grać. W jego wyborze nie zabrakło kolegów z kadry. - Zieliński i Grealish to są naturalne talenty. To jak oni się zachowują z piłką przy nodze, jaką mają łatwość w dryblingu i podaniach to jest coś niesamowitego. Patrzę na nich i zastanawiam się jak oni to robią - powiedział i dodał jeszcze nazwisko Roberta Lewandowskiego.

Cash zaznaczył też, że istotna jest dla niego obecność w jego klubie Jana Bednarka. Pomaga to...w nauce języka polskiego. - Oczywiście, dużo łatwiej jest się uczyć języka słysząc go na co dzień, dlatego cieszę się, że do Aston Villi dołączył Jan Bednarek, który stara się do mnie jak najwięcej po polsku - zakończył.