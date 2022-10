Skandaliczny wpis żony ukraińskiego piłkarza. "Straciła dom w 2014 roku"

W połowie lutego Roxanne Malinowska, żona piłkarza Atalanty, udostępniła na swoim Instagramie wpis, na którym widać dwie uściśnięte dłonie - jedną w barwach Ukrainy, a drugą w barwach... Rosji. Autorem posta był rosyjski biznesmen, który z jednej strony nawoływał do pokoju między narodami, a z drugiej mówił, że wojna w Donbasie jest...propagandą. Żona zawodnika wywołała niemałe poruszenie opinii publicznej. Teraz zawodnik Atalanty pierwszy raz publicznie skomentował skandal związany z wpisem partnerki.

REKLAMA

Zobacz wideo Polska rozmawia z gigantem. Hitowy mecz na horyzoncie

Skandaliczny wpis żony Rusłana Malinowskiego. Piłkarz tłumaczy

Po tym jak żona Malinowskiego opublikowała w sieci kontrowersyjny wpis, otrzymała ona wiele wiadomości prywatnych potępiających zachowanie. Szczególnie pisali do niej obywatele Ukrainy, którzy byli zniesmaczeni publikacją oraz jej okolicznościami.

Więcej artykułów o podobnej treści znajdziesz na portalu Gazeta.pl.

Teraz do całej sytuacji odniósł się Rusłan Malinowski. Piłkarz w jednej z rozmów z mediami wytłumaczył zachowanie partnerki. - Nie pisała o przyjaźni Ukrainy z Rosją, było trochę inaczej. Straciła dom w 2014 roku, kiedy Rosja zajęła Krym, a jej rodzice musieli wyjechać. To nie jest takie proste. Nie, Roxanne napisała o tym, jak ona i jej rodzice chcą wrócić do miejsca, w którym przeżyli swoje życie - powiedział.

Media: Barcelona znalazła następcę Dembele. Hit. Xavi wybrał

- Nie wszyscy zrozumieją, co miała na myśli. Jest za ukraińskim Krymem i za zwrotem wszystkich terytoriów Ukrainie. Wszyscy popieramy Ukrainę i wszyscy znają nasze stanowisko - zaznaczył Malinowski i dodał: - Wiesz, co Roxanne robi dla Ukraińców we Włoszech? Nie wszyscy to robią. Więc powiedzenie czegokolwiek o poście, który opublikowała, nic nie znaczy.

Burza w Niemczech po akcji niemieckiej policji [WIDEO]