Pomnik Zlatana Ibrahimovicia w końcu dostanie to, na co zasłużył

Zlatan Ibrahimović jest niewątpliwie legendą szwedzkiego futbolu. Nie dziwi więc fakt, że w ojczyźnie stawia się piłkarzowi pomniki. Jednak piłkarz wzbudza też antypatie, czego przykładem są choćby dewastacje rzeźb z jego podobizną. Taka sytuacja miała miejsce w Malmoe przed trzema laty, o czym pisał m.in. Dawid Szymczak, dziennikarz Sport.pl. Teraz pomnik znów stanie w mieście.

Zlatan Ibrahimović znów stanie w centrum Malmoe. Miasto dokona renowacji rzeźby

Na początku października 2019 roku pod stadionem Malmoe FF odsłonięto pomnik Zlatana Ibrahimovicia, który w przeszłości reprezentował barwy tego klubu. Niestety nie wszystkim spodobał się pomysł uczczenia piłkarza. Pomnik kilkukrotnie był dewastowany, a przyczyną miało być m.in. przejęcie przez szwedzkiego napastnika udziałów w klubie Hammarby, a więc bezpośredniego rywala Malmoe. Kibice uznali postępowanie zawodnika za zdradę. W 2020 roku pomnik był na tyle zniszczony, że zniknął spod obiektu i był przechowywany w ściśle tajnym miejscu przez władze miasta. Niebawem ma jednak powrócić do przestrzeni publicznej.

"Teraz sprawa jest na tyle prestiżowa dla miasta, że wszyscy radni Malmoe reprezentujący różne partie zgodzili się jednogłośnie co do renowacji i ponownego ustawienia pomnika jeszcze przed końcem roku, lecz lokalizacja jest jeszcze nieznana" - taką informację przekazał szwedzki dziennik Sydsvenska Dagblade. Dziennikarze gazety dodali, że rzeźba będzie miała jednak specjalną ochronę.

Peter Linde, a więc autor pomnika, był zwolennikiem innego rozwiązania sprawy. "W takiej sytuacji powinien zostać przekazany do Mediolanu, gdzie kibice naprawdę doceniają Ibrahimovicia. Dla Malmoe jest to z kolei sprawa tak czuła, że rada miasta nie zgodziła się nawet wysłać rzeźby do renowacji do specjalistów w Sztokholmie, obawiając się, że nigdy już nie powróci" - powiedział w rozmowie z telewizją SVT.

