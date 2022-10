Boniek zaskakuje opinią o Zielińskim. "Widzę w nim siebie"

Zbigniew Boniek w Polsce jest znany przede wszystkim ze znakomitych występów w narodowej kadrze, jednak były prezes PZPN w latach 80. był również wielką gwiazdą ówczesnej Seria A. Obecnie 66-latek jest we Włoszech poważanym ekspertem piłkarskim. Wiceprezes UEFA udzielił ostatnio wywiadu dla tamtejszej gazety, w którym stwierdził, że widzi podobieństwa pomiędzy sobą, a Piotrem Zielińskim.

Zbigniew Boniek porównał się do Zielińskiego. "On też może coś wygrać"

Boniek na łamach "II Mattino" porównał się do Piotra Zielińskiego. Były kadrowicz wyraził głęboką nadzieję, że pomocnik reprezentacji Polski będzie miał w tym sezonie szansę na zdobycie trofeum z drużyną Napoli.

- Widzę siebie w Zielińskim, który jest we Włoszech od wielu lat i jest bardzo dobry. Mam nadzieję, że on też może wygrać coś na arenie międzynarodowej. Strzelił sporą liczbę bramek. Już w zeszłym roku krążyły plotki, że Napoli może wygrać Scudetto - powiedział Zbigniew Boniek.

Piotr Zieliński od początku tegorocznego sezonu rozegrał w koszulce "Azzurrich" 13 spotkań, w których strzelił cztery bramki i zaliczył sześć asyst.

Były selekcjoner reprezentacji Polski wypowiedział się także o zespole Napoli

SSC Napoli pod wodzą Luciano Spalettiego stało się prawdziwym, piłkarskim gigantem. Piłkarze z Neapou zajmują obecnie fotel lidera włoskiej Seria A z 23 punktami na koncie, przez co są wymieniani, jako jedni z faworytów do zgarnięcia Scudetto w tym roku. Ponadto "Azzurri" uplasowali się na pierwszym miejscu w grupie Ligi Mistrzów, zdobywając do tej pory komplet "oczek".

- Myślę, że latem klub podjął ważną decyzję, pozbywając się drogich piłkarzy i trochę zmienił politykę. Napoli pozyskało utalentowanych, młodych piłkarzy i być może nawet nie sądzili w klubie, że poradzą sobie tak dobrze. W świetle dotychczasowych wyników Napoli to doskonałe miejsce. Drużyna jest dobra, trzeba zobaczyć, czy potrafią utrzymać problemy itd. Przesadny optymizm może spowodować utratę koncentracji - dodał wiceprezes UEFA.