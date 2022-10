Zalewski z szansą na prestiżową nagrodę. Polak w ścisłej czołówce

Nicola Zalewski może mówić o naprawdę udanym 2022 roku. Gdy już wskoczył do pierwszego składu AS Romy, to często jest bardzo pewnym punktem zespołu. Trudno go wygryźć z podstawowej jedenastki. Wygrał z klubem pierwszą edycję Ligi Konferencji Europy. Do tego rośnie w reprezentacji Polski i wydaje się być pewniakiem, jeśli chodzi o grę na mundialu w Katarze. Dobre i regularne występy w Romie, połączone ze zdobyciem trofeum, dały mu miejsce na szerokiej liście do Golden Boy Award. Polak załapał się też na skróconą listę finalistów.

REKLAMA

Zobacz wideo Włoski dziennikarz zachwyca się Zalewskim. "Kiedyś może być ważnym graczem Romy"

Zalewski wśród najlepszych młodych piłkarzy

Ujawniono 20 najlepszych piłkarzy poniżej 21. roku życia, którzy będą liczyć się w walce o tę nagrodę. Zalewski ma naprawdę mocną konkurencję. Wśród nominowanych są m.in. Karim Adeyemi i Jude Bellingham z Borussii Dortmund Eduardo Camavinga z Realu Madryt, Fabio Carvalho z Liverpoolu, Ansu Fati, Gavi i Pedri z FC Barcelony (Pedri wygrał plebiscyt w zeszłym roku), wypożyczony z "Blaugrany" do Valencii Nico Gonzalez, a także piłkarze Bayernu Monachium - Jamal Musiala, Ryan Gravenberch i Mathys Tel.

Media: Lewandowski pewny nagrody na gali Złotej Piłki. Pierwszy w historii

Golden Boy Award to nagroda przyznawana przez dziennikarzy sportowych dla najlepszego piłkarza młodego pokolenia za rok kalendarzowy.

Nicola Zalewski w tym sezonie zagrał w 11 meczach we wszystkich rozgrywkach.

Neymarowi grozi 5 lat i 150 mln euro kary. Przekręt na niewyobrażalną skalę

Zwycięzca plebiscytu zostanie ogłoszony 7 listopada.