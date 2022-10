Mourinho nabija się z Barcelony. "Zaraz przyjdą spadające rekiny"

FC Barcelona i jej kibice wiązali duże nadzieje z tym sezonem. Klub dokonał kilku mocnych transferów, z przyjściem Roberta Lewandowskiego na czele. Tymczasem rzeczywistość okazała się brutalna dla "Blaugrany". Plaga kontuzji i spadek formy przyszły w najgorszym możliwym momencie, kiedy trzeba było walczyć w "grupie śmierci" Ligi Mistrzów. "Duma Katalonii" najprawdopodobniej znowu będzie musiała zadowolić się Ligą Europy, gdzie może trafić na AS Romę prowadzoną przez Jose Mourinho. Portugalczyk nie zamierza się bać możliwości wylosowania Barcelony i już z niej szydzi.

Szydera ze strony Mourinho

Dla Barcelony drugi sezon w Lidze Europy to sportowa porażka. Wszyscy w klubie są wściekli. Nawet Xavi mówił po meczu, że jeśli nie potrafią pokonać Interu, to nie zasługują na Ligę Mistrzów. "Blaugrana" w LE z miejsca będzie faworytem do wygrania rozgrywek. Inną kwestią pozostanie to, jak podejdzie do turnieju. Jednak wciąż w grze są inne wielkie kluby, w tym AS Roma.

Włosi co prawda nie są jeszcze pewni awansu do kolejnej rundy LE. Może się jeszcze okazać, że wylądują w Lidze Konferencji Europy, jeśli zajmą trzecie miejsce w swojej grupie. Jednak nic sobie z tego nie robi Mourinho. Czuje się pewny siebie i możliwości swojego zespołu, awans bierze w ciemno. Dlatego pozwala sobie na wbicie szpilki Barcelonie.

Po remisie z Betisem 1:1 zapytano go, czy widzi klub z Sewilli jako głównego pretendenta do wygrania LE.

- Widzę ich jako kandydatów, ale zaraz przyjdą "spadające rekiny" z Ligi Mistrzów i wejdą mocno. Będzie fajnie - przyznał trener Romy.

W ostatnich dwóch kolejkach fazy grupowej LE Roma na wyjeździe z HJK Helsinki i u siebie z Łudogorcem Razgrad. Spotkanie z Bułgarami powinno zadecydować o drugim miejscu w grupie. Istnieje możliwość, że w 1/16 finału Roma trafi właśnie na Barcelonę.