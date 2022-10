Lewandowski tańczył do jego hitu. Teraz pojawi się na koszulkach Barcelony

FC Barcelona już w niedzielę rozegra swój drugi po meczu z Interem Mediolan najważniejszy mecz w sezonie. Pojedzie na Stantiago Bernabeu, gdzie o ligowe punkty i pierwsze miejsce w ligowej tabeli powalczy z Realem Madryt. Z tej okazji "Duma Katalonii" postanowiła przedstawić fanom nową koszulkę, która będzie nawiązywać do Drake'a. Raper jest pierwszym artystą w historii Spotify, który osiągnął 50 miliardów odsłuchów, teraz jego logo ma znaleźć się na centralnej części koszulki FC Barcelony.

Czterokrotny zdobywca nagrody "Grammy" dzięki swojej ogromnej rozpoznawalności ma przynieść dodatkowe zainteresowanie "Dumie Katalonii" oraz samemu El Clasico. Sylwetka sowy, która została umieszczona na trykocie ekipy Xaviego, to logo marki kanadyjskiego rapera. Artysta od wielu lat pokazuje, że jest fanem FC Barcelony, co dodatkowo ma pokazać silną współpracę pomiędzy wielkimi markami. Drake znany jest z takich albumów jak "Take Care", czy "Certified Lover Boy", a w jego dorobku znajduje się aż 275 nagród w tym wspomniane cztery "Grammy".

O samej współpracy wypowiedział się wiceprezes ds. marketingu w FC Barcelonie Juli Guiu, który jest bardzo zadowolony z nawiązanego partnerstwa ze Spotify.

- Nasza umowa ze Spotify wykracza poza zwykłą relację handlową. Jak wielokrotnie podkreślaliśmy, jest to relacja strategiczna, dzięki której staramy się połączyć dwa światy, które mogą wzbudzać emocje, a mianowicie muzykę i piłkę nożną. Ta inicjatywa jest kolejnym przykładem tego pragnienia i innowacyjnego ducha naszej współpracy - czytamy na oficjalnej stronie klubu.

Robert Lewandowski zatańczył do hitu Drake'a.

W 2020 roku na TikToku bardzo popularny stał się trend tańczenia do słynnej piosenki Drake'a pod tytułem "Toosie Slide". W wyzwaniu wzięło udział wiele gwiazd na całym świecie w tym Robert Lewandowski, który pokazał się fanom z zupełnie innej strony niż dotychczas. Filmik z tańczącym RL9 podbił siec i zgromadził 1,5 miliona serduszek na TikToku.

