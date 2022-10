Josh Cavallo: Byłbym przerażony, gdybym miał grać na MŚ w Katarze

Katar to jeden z krajów, w którym mniejszości seksualne nie czują się najlepiej. Osoby o orientacji homoseksualnej nie mogą otwarcie pokazać swoich preferencji, bo grozi to więzieniem, a w niektórych przypadkach nawet karą śmierci. Z tego względu kibice społeczności LGBTIQ+ zaczęli obawiać się o wyjazd do kraju na zbliżające się mistrzostwa świata. Turniej odbędzie się w dniach 20 listopada - 18 grudnia.

Katar niewłaściwy dla LGBTIQ+? Ludzie się boją, a organizatorzy zapewniają: "Nikt nie zwróciłby na nas uwagi"

I tu pojawiają się obawy społeczności LGBTIQ+. Media podkreślają, że Katar nie jest gotowy na zmianę przepisów przeciwko mniejszościom seksualnym. W praktyce oznacza to, że w czasie mistrzostw świata będą one obowiązywać. Nie wiadomo więc, jak do tego podejdą krajowe służby. A jak wiemy, pierwsze problemy związane z orientacją seksualną napotkano już na etapie rezerwacji noclegu.

20 hoteli rekomendowanych przez FIFA na mistrzostwa świata w Katarze niechętnie podchodzi do goszczenia par homoseksualnych. A kolejne trzy wręcz tego odmawia - przekazał już w maju tego roku Bartłomiej Kubiak, dziennikarz Sport.pl.

Prawo obowiązujące w Katarze skrytykował Josh Cavallo, pierwszy piłkarz, który jako pierwszy piłkarz opowiedział publicznie o swojej tożsamości seksualnej. Stwierdził, że byłby "przerażony", gdyby miał zagrać na mundialu. "Wzywam liderów sportu do rozważenia naszych praw, naszego bezpieczeństwa przy wyborze krajów goszczących mistrzostwa świata i inne zawody. Musimy zrobić to lepiej" - cytuje jego wypowiedź sports.yahoo.com

Kilka tygodni temu Gianni Infantino, szef FIFA i przedstawiciele Kataru zapewniali jednak, że osoby te nie muszą się niczego obawiać. - Mistrzostwa świata w Katarze są dla wszystkich - zapewniano. W ostatnich dniach przypomniał o tym Nasser Al Khater, dyrektor główny mistrzostw świata.

- Tak długo jak nie robisz nic, co może zaszkodzić innym. Jeśli nie niszczysz własności publicznej, tak długo jak zachowujesz się w sposób nieszkodliwy, wszyscy są mile widziani i nie mają się czym martwić. Każdy jest tu mile widziany i będzie się czuł bezpiecznie w Katarze - przekazał w wywiadzie ze Sky News.

Al Khater poszedł o krok dalej od jego przedmówców. Zapytany o trzymanie się za ręce, stwierdził, że to nie będzie traktowane negatywnie nawet w miejscach publicznych. - Jeśli trzymałbym cię teraz za rękę i wyszedłbym na ulice, przez wiele godzin nikt nie zwróciłby nam uwagi - zwrócił się do dziennikarza. W kontekście kolorowych flag i opasek kapitańskich stwierdził, że to "sprawa FIFA".

