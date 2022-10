Hit. Pudło roku. Komentator nie wytrzymał ze śmiechu [WIDEO]

Rok 2022 zbliża się do końca, a więc nadchodzi czas na wszelkiego rodzaju plebiscyty i podsumowania. Jednym z ulubionych wśród kibiców piłki nożnej, jest bez wątpienia wybieranie tak zwanego "pudła roku", a więc niemożliwej wręcz do zmarnowania okazji na strzelenie gola. Najnowszy pretendent do tego tytułu pochodzi z Finlandii i nazywa się Jim Myrevik.

Pudło roku 2022? Piłkarz z Finlandii nie trafił do pustej bramki dwa razy w jednej akcji

26-latek gra na pozycji ofensywnego pomocnika w drugoligowym klubie FF Jaro. Zespół ten aktualnie walczy o awans do najwyższej klasy rozgrywkowej Finlandii. Jest coraz bliżej celu dzięki środowemu zwycięstwu 2:1 nad drużyną Ekenas. O sukces nie było jednak łatwo. Drużyna Jaro musiała drżeć o wynik do samego końca i wygrała minimalnie, choć jeszcze przed przerwą mogła zapewnić sobie dwubramkowe prowadzenie. Warto dodać, że wszystkie bramki padły w pierwszych 30. minutach gry.

Gospodarze prowadzili 2:1, a przed przerwą mieli jeszcze znakomitą okazję, by właśnie podwyższyć prowadzenie. Wspomniany Jim Myrevik wyszedł sam na sam z bramkarzem i oddał sprytny strzał obok niego. Piłka trafiła w słupek i odbiła się wprost pod nogi nadbiegającego strzelca. Myrevik zyskał szansę na dobitkę, ale z odległości zaledwie kilkunastu centymetrów znów trafił w słupek. Golkiper zdążył wrócić i złapać piłkę. Zawstydzony zawodnik tylko schował twarz w koszulkę. Nawet komentator nie był w stanie zachować powagi, oglądając tę kuriozalną sytuację i zaczął śmiać się na antenie. Całą akcję można zobaczyć na nagraniu poniżej.

Jak już pisaliśmy, pudło Myrevika nie miało na szczęście dla niego przykrych konsekwencji i jego drużyna pokonała Ekenas. Dzięki temu awansowała do półfinału baraży o awans do pierwszej ligi fińskiej, czyli Veikkausliiga. FF Jaro zagra teraz z TPS Turku. Na zwycięzcę tej rywalizacji w finałach baraży czeka już FC Lahti.

