Jest decyzja ws. Gabrieli Grzywińskiej. Zakaz gry w reprezentacji Polski. Chyba że zmieni klub

Piłkarka kobiecej reprezentacji Polski Gabriela Grzywińska nie będzie dostawała powołań do drużyny narodowej - to oficjalne stanowisko zespołu. Defensywna pomocniczka jest pierwszą Polką, która trafiła do ligi rosyjskiej. Jeśli dalej będzie grać w kraju, który zaatakował Ukrainę, nie ma co liczyć na dalsze występy w barwach narodowych.

