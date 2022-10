Legendarne straszydło odchodzi w zapomnienie. Czekali na to ponad 90 lat

Stadion drużyny z Bytomia został wybudowany w 1929 roku i od tamtej pory przeszedł kilka modernizacji, z czego ostatnią w 2008 roku, gdy zostało zamontowane oświetlenie i podgrzewana murawa, co dostosowało obiekt do wymogów licencyjnych Polskiego Związku Piłki Nożnej. Teraz jednak kibice i piłkarze Polonii mogą odliczać do otwarcia nowego stadionu.

Budynek klubowy stoi, pora na murawę. Prace nad stadionem Polonii Bytom posuwają się do przodu

Prace przy nowym obiekcie rozpoczęły się w lutym bieżącego roku i przebiegają bez większych problemów. Stadion powstaje na zachód od tego imienia Edwarda Szymkowiaka. Już można oglądać budynek klubowy w stanie surowym, a w najbliższym czasie ma rozpocząć się rozkładanie nowej murawy.

Nowy stadion pomieści 2200 kibiców i będzie spełniał kryteria systemu licencyjnego PZPN oraz UEFA i będzie umożliwiać rozbudowę do spełnienia kryteriów rozgrywkowych dla I Ligi według Polskiego Związku Piłki Nożnej. W samym budynku poza szatniami, znajdzie się mini muzeum Polonii, kawiarenka z tarasem dla rodziców kilkuset młodych adeptów piłki nożnej oraz miejsce dla nowo powołanej sekcji e-sportu. Budynek ma stać się również nowym domem drużyny seniorów.

Inwestycja ma zostać zakończona wiosną 2023 roku, a pierwsze spotkania Polonia rozegra na nowym obiekcie w przyszłym sezonie. Koszt całego przedsięwzięcia to ponad 30 milionów złotych.

Aktualny stadion to kawał historii

Obiekt, na którym aktualnie grają piłkarze Polonii Bytom ma za sobą wiele ciekawych historii. Powstał on w 1929 roku, a trzy lata później przemawiał tam Adolf Hitler. Nie był wtedy jeszcze kanclerzem Niemiec, ale i tak zebrał 30 tysięcy słuchaczy.

Stadion dwukrotnych mistrzów Polski był areną kilku spotkań reprezentacji Śląska Niemieckiego i Śląska Polskiego. Jedyny mecz międzynarodowy został rozegrany 16 sierpnia 1942 roku. Wtedy reprezentacja Niemiec pokonała Rumunię 7:0, a ostatnią bramkę strzelił Ernest Wilimowski, przedwojenny piłkarz Ruchu Chorzów i reprezentant Polski (w latach 1934-1939).

Z kolei największą widownię na stadionie przy Olimpijskiej, około 60000 widzów, skupiło spotkanie Polonia Bytom – Schalke 04 w 1965 roku w ramach rozgrywek o Puchar Intertoto.

Jeszcze 11 lat temu Polonia Bytom grała w Ekstraklasie, a aktualnie rozgrywa spotkania w III grupie III ligi, w której zajmuje 4. miejsce z dorobkiem 22 punktów.