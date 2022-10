Ceferin dostał pytanie o Białoruś. Odpowiedź? Szokująca

Niedługo po ataku Rosji na Ukrainę UEFA i FIFA nałożyły sankcje na kraj agresora. Rosyjskie drużyny zostały wykluczone z europejskich pucharów. Z kolei reprezentacja narodowa została wyrzucona z baraży o mistrzostwa świata. Zerwano również umowy z Gazpromem, który był m.in. sponsorem Ligi Mistrzów. Zareagowały też poszczególne kraje. Niedawno Lech Poznań grał z Hapoelem Beer Szewą, który był osłabiony brakiem rosyjskiego pomocnika, bo ten nie mógł wjechać do kraju. Powołań do reprezentacji Polski nie otrzymuje natomiast Maciej Rybus, który postanowił nadal grać w lidze rosyjskiej.

Wszystkie te sankcje ominęły jednak Białoruś. To kraj, który pomaga Rosjanom w inwazji na Ukrainę. Aleksander Łukaszenko kilka dni temu stwierdził, że Ukraina szykuje atak na Białoruś i w związku z tym podjął decyzję o utworzeniu białorusko-rosyjskiego ugrupowania wojsk na terenie swojego kraju.

Federacje w innych dyscyplinach wykluczyły Białorusinów tak samo jak Rosjan, albo pozwalają im startować, ale pod neutralną flagą. UEFA pozwala Białorusi grać, aczkolwiek na neutralnym boisku i bez udziału publiczności. To wywołuje oburzenie chociażby u niemieckiej minister spraw wewnętrznych. Nancy Faeser zażądała wykluczenia Białorusi z wszelkich rozgrywek.

Na to działanie w rozmowie z niemieckim "SportBildem" odpowiedział szef UEFA, Aleksander Ceferin. - To trochę zbyt populistyczne powiedzieć: wyrzucić każdego! W tej chwili nie widzimy powodu, aby to robić. Jeśli coś się zmieni, oczywiście zareagujemy. Politycy powinni szanować nasze prawo do podejmowania decyzji. My nie mówimy politykom i rządom, co mają robić – stwierdził.

Dodajmy, że kilka dni temu po losowaniu grup eliminacji do Euro 2024 prezes Cezary Kulesza wprost powiedział, że nie chciał trafić na Białoruś. - Pewnie problem byłby, gdybyśmy dolosowali Białoruś, bo wiemy, jakie jest nastawienie naszych kibiców. (…) Nie jest to przeciwnik bardzo mocny, ale z politycznych względów lepiej było na niego nie trafić – powiedział w rozmowie z TVP Sport.

Białoruś trafiła do grupy I, gdzie zmierzy się ze Szwajcarią, Izraelem, Rumunią, Kosowem i Andorą.