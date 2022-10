Sensacyjna wymiana? Słowa Mbappe wywołały lawinę

We wtorek francuskie media zaczęły rozpowszechniać informacje na temat niesnasek pomiędzy Kylianem Mbappe a PSG. Francuz nie jest zadowolony z tego, że klub nie spełnił jego oczekiwań, które były ustalone przy przedłużaniu kontraktu, przez co jest zdeterminowany do jak najszybszego opuszczenia zespołu. Katarscy właściciele nie chcą o tym słyszeć, ale być może wykorzystają tę sytuację do ściągnięcia do siebie piłkarza, o którym myśleli od dłuższego czasu, a Mbappe miałby im w tym transferze pomóc.

Gwiazda Liverpoolu celem PSG.

Jak wynika z informacji egipskiego dziennikarza Ismaela Mahmouda ekipa z "Parku Książąt" chciałaby sprowadzić do siebie Mohameda Salaha. Liverpool z kolei swego czasu starał się o pozyskanie Kyliana Mbappe, do transferu ostatecznie nie doszło, ponieważ 23-latek przedłużył swój kontrakt z PSG. Teraz zdaniem Mahmouda nadarzyły się idealne warunki do tego, aby oba kluby mogły dojść do porozumienia. "The Reds" oddałoby Salaha, a w zamian dostałoby równie wielką gwiazdę, która jednak w porównaniu do Egipcjanina ma przed sobą jeszcze wiele lat grania na najwyższym poziomie i mogłaby być bodźcem do rozwoju dla całego zespołu, który obecnie przeżywa znaczną obniżkę formy. Paryżanie z kolei pozbyliby się wiecznie niezadowolonego piłkarza, który miał być ich nadzieją na wygranie Ligi Mistrzów, ale w dalszym ciągu nie może przestać się obrażać, psując tym samym atmosferę wokół szatni PSG.

