Raul chwali Lewandowskiego. Wymowne słowa legendy Realu

Robert Lewandowski nie strzelił gola w dwóch ostatnich meczach (z Interem Mediolan w Lidze Mistrzów i z Celtą Vigo w La Lidze). Sama FC Barcelona też nie powala swoim stylem gry na kolana. Mimo to Raul, legenda Realu Madryt, uważa, że Polak wciąż ma duży wpływ na "Blaugranę" i może pomóc jej wrócić na odpowiednie tory, bo jest jednym z najlepszych napastników na świecie.

Lewandowski w gronie najlepszych

Raul udzielił wywiadu hiszpańskiej agencji EFE. Rozmowa dotyczyła głównie tematów związanych z nadchodzącym El Clasico. Zdaniem byłego hiszpańskiego napastnika najwięcej będzie zależeć od Lewandowskiego i Karima Benzemy jako liderów Barcelony i Realu.

- Lewandowski i Benzema są prawdopodobnie najlepszymi napastnikami na świecie, razem z Haalandem. To oni mają najlepsze umiejętności strzeleckie i najwięcej wnoszą do swoich zespołów - mówił były piłkarz.

Jednak liczy, że z lepszej strony pokaże się w tym szlagierze Francuz, ale ta opinia wynika już z sympatii do "Królewskich", w barwach których spędził prawie całą karierę. - Lewandowski to świetny transfer do La Ligi, pokazuje swoją jakość. Mam jednak nadzieję, że niedzielną bitwę strzelców wygra Benzema - dodał.

Lewandowski bez gola to nie jedyny problem Barcelony

Ofensywa "Dumy Katalonii" nieco zwolniła, ale problemem jest też przetrzebiona kontuzjami jej defensywa. Wypadły dwa ważne ogniwa - Ronaldo Araujo i Jules Kounde. Urugwajczyk może zapomnieć także o mundialu. Francuz ma wrócić do zdrowia już na El Clasico, ale jego występ stoi pod znakiem zapytania. Wypadł też Duńczyk Andreas Christensen.

- Barcelona może mieć więcej obaw z powodu strat w obronie, mimo że Xavi dobrze rozwiązuje problemy zawodnikami, których ma do dyspozycji - przyznał Raul. Niemniej Hiszpan spodziewa się bardzo ekscytującego starcia.

- Kto wygra, będzie silniejszy psychicznie na resztę sezonu. To będzie bardzo dobry mecz dla obu stron - stwierdził.

El Clasico już w niedzielę o godzinie 16:15.