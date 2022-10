Ważna zmiana dla kibiców. Drastyczne cięcia w prestiżowym dzienniku

Decyzja o tym, że "Przegląd Sportowy" będzie ukazywał się tylko w dwa dni jest podyktowana oszczędnościami w wydawnictwie Ringier Axel Springer. W komunikacie poinformowano o "podjęciu konkretnych działań w reakcji na postępujące spowolnienie rynku i drastyczny wzrost kosztów". Kierownictwo spółki zdecydowało się też zredukować zatrudnienie.

"Przegląd Sportowy" tylko dwa dni w tygodniu

Od stycznia 2023 roku "Przegląd" będzie ukazywał się tylko w piątki i poniedziałki. Zaledwie kilka miesięcy temu, a konkretniej w lipcu, zrezygnowano z wydań sobotnich. Teraz cięcia są jeszcze większe. Dodajmy, że dwukrotnie w ciągu tego roku wydanie papierowe podrożało. W sierpniu cena poniedziałkowych i czwartkowych wydań podrożała z 4 złotych do 4 złotych i 50 groszy. Wydania wtorkowe i środowe podrożały z 3,50 zł do 4 złotych, a gazeta piątkowa z 4 złotych do 5 złotych. Według danych, jakie podaje portal wirualnemedia.pl, w drugim kwartale tego roku średnia sprzedaży "Przeglądu" wynosiła ponad 13 tysięcy egzemplarzy.

"Przegląd Sportowy" to najstarszy polski dziennik sportowy. Został założony w Krakowie w 1921 roku. W tym samym roku, 21 maja, ukazał się jego pierwszy numer. Początkowo był wydawany jako tygodnik. Od 1 kwietnia 2000 roku ukazywał się sześć razy w tygodniu. Od 1926 roku redakcja organizuje plebiscyt na najlepszego polskiego sportowca roku.

