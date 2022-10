Tragedia 17-letniego ukraińskiego piłkarza. Rakieta uderzyła w jego dom

Poniedziałkowy poranek był koszmarem dla mieszkańców wielu ukraińskich miejscowości. Rosyjskie wojska przeprowadziły wówczas zmasowany atak i zbombardowały między innymi Lwów, Dniepr, Zaporoże, ale też obwody: charkowski, sumski, żytomierski, kirowohradzki i południe Ukrainy.

REKLAMA

Zobacz wideo Od lat 90. zarobki piłkarzy w Wielkiej Brytanii wzrosły 1500 proc. Jak to możliwe?

Oficjalnie: Kolejny trener w ekstraklasie stracił pracę. Trwa szukanie następcy

Młody ukraiński piłkarz trafił do szpitala

Media podały, że w wyniku poniedziałkowych ostrzałów zginęło co najmniej 17 osób, choć zaznaczono, że nie jest to bilans ostateczny. Jedna z rakiet trafiła w dom 17-letniego zawodnika Metalurga Zaporoże Danyło Krawczuka. Nastolatek i jego matka Julia trafili do szpitala, natomiast jego ojciec, Stepan, nie przeżył ataku.

Trener 17-latka Oleg Łokow udostępnił na Facebooku wpis, w którym przekazał bardziej szczegółowe informacje. Rozpoczęła się zbiórka pieniędzy na pomoc Krawczukowi i jego matce. Autorka wpisu poinformowała, że nastolatek doznał obrażeń twarzy i głowy, na którą założono mu szwy.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Celtic ukarany za ohydny transparent na stadionie Legii. "J***ć koronę"

Niedługo po wybuchu wojny w Ukrainie Danyło Krawczuk przeniósł się młodzieżowej drużyny Metalurga Zaporoże do łotewskiego FK Salaspils. Potem jednak wrócił do ojczyzny i podpisał kontrakt, po czym dołączył do pierwszego zespołu.