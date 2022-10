Ronaldinho i Messi znów zagrają razem. Wielkie gwiazdy na boisku

Diego Maradona zmarł 25 listopada 2020 roku na atak serca. Wokół śmierci legendarnego Argentyńczyka krąży wiele kontrowersji. Niespełna rok po niej ruszył proces, w którym oskarżono łącznie ośmiu pracowników służby zdrowia o nieumyślne spowodowanie śmierci. "Argentyna zalała się łzami. Płakali młodzi i starzy. Wszyscy. Niektórzy szlochają do dziś, jak szef argentyńskiej ligi, który na wspomnienie o Maradonie rozkleił się przed kamerami i nie mógł wydusić słowa. Zmarł piłkarz, który był symbolem Argentyny na dobre i złe" - pisał Dawid Szymczak, dziennikarz Sport.pl.

Mecz w hołdzie Maradony. Messi, Ronaldinho i inne gwiazdy razem na kilka dni przed MŚ w Katarze

Dwa lata po śmierci Maradony zdecydowano się na zorganizowanie spotkania w jego hołdzie. Według "L'Equipe" będzie to tzw. mecz pokoju, a w nim zagrają najlepsi piłkarze w historii. Nie zabraknie też rodaka Maradony - Leo Messiego. Obok niego staną też Ronaldinho, który zakończył profesjonalną karierę piłkarską, a także Gianluigi Buffon obecnie występujący w Parmie Calcio. Do tego inne źródła podają takie nazwiska jak: Pepe Reina, Ivan Rakitić, Luis Suarez, Angel Di Maria czy Dani Alves. Obecny w trakcie meczu będzie też Jose Mourinho, trener AS Romy. Spotkanie zorganizowane zostanie we współpracy z fundacją WePlayForPeace.

Zgodnie z zapowiedziami spotkanie w hołdzie Maradony odbędzie się 14 listopada na Stadionie Olimpijskim w Rzymie. Wybrano ten termin prawdopodobnie ze względu na mistrzostwa świata w Katarze, które startują niespełna tydzień później (20 listopada), a niektórzy piłkarze - w tym Messi - będą w nich brać udział.

Messi zagra na mistrzostwach świata w grupie C, w której znajdują się Meksyk, Arabia Saudyjska i reprezentacja Polski. Turniej będzie trwał do 18 grudnia. Dla Argentyńczyka będzie to historyczny wręcz mundial. - Decyzja została już podjęta - przekazał przed kilkoma dniami Messi, mówiąc o tym, że będą to jego ostatnie MŚ w karierze sportowej. Messi jest kluczowym piłkarzem reprezentacji Argentyny. W jej barwach pojawił się na boisku aż 164 razy i zdobył 90 bramek.

