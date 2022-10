Erling Haaland efektem eksperymentu. "Codziennie jadł trzy kolacje. W parę miesięcy stał się potworem"

Ponad dwa miliony osób podpisały petycję, by zakazać Erlingowi Haalandowi gry w Premier League. Argumentują - napastnik Manchesteru City jest robotem, a to liga dla ludzi. Człowiek nie mógłby przecież strzelić piętnastu goli w dziewięciu meczach, a w trzech spotkaniach Ligi Mistrzów dołożyć pięciu kolejnych. Człowiek nie strzeliłby też w tak krótkim czasie trzech hat-tricków. Niezwykle uzdolnionym ludziom - Michaelowi Owenowi, Ruudowi van Nistelrooyowi i Fernando Torresowi - zajęło to odpowiednio 40, 51 i 56 meczów więcej.

Jak wiele groźnych stworzeń, Haaland powstał w wyniku wielkiego eksperymentu: piłkarskiego i społecznego. W Bryne, jego rodzinnej miejscowości, poszli pod prąd i obalili wiele mitów dotyczących trenowania młodych piłkarzy. Niemal wszystko robili odwrotnie niż się przyjęło: do drużyny mógł dołączyć każdy, nie było żadnych selekcji, później nikt nie dzielił dzieciaków na mniej i bardziej zaawansowanych, trener wtrącał się jak najrzadziej, a rodzice prawie wcale. Dbali tylko o to, by puszczone samopas dzieciaki miały w plecaku kanapki i wodę. Z grupy 40 przypadkowych dzieci aż pięciu gra profesjonalnie, jeden jest światowym fenomenem, a sporo pozostałych odniosło pozasportowy sukces.

- To niezwykłe - zachwyca się sam Haaland.

"Drewno musi wyschnąć. Mokrym nie napalicie"

To fenomen ostatnich tygodni: olbrzym poruszający się z gracją baletnicy, Norweg z temperamentem południowca, młody napastnik z dojrzałością starca, który mimo hurtowo strzelanych goli wciąż jest nienasycony. Imponuje przygotowaniem fizycznym, zdobywając bramki po wygibasach, które bardziej niż do piłkarskiego boiska pasują do cyrku - jak trafienie z Borussią Dortmund, po którym Pep Guardiola złapał się za głowę, a kibice uciekli w porównania do najbardziej imponujących goli Zlatana Ibrahimovicia.

Jest też na tyle silny mentalnie, że żadne wyzwania i oczekiwania nie wydają się robić na nim jakiegokolwiek wrażenia. Latem wraca na wakacje do rodzinnego miasteczka, idzie na farmę, pomaga przy zwierzętach, a później chwyta piłę i tnie drewno na zimę. Gdy kumple z boiska śmieją się, że do zimy jeszcze daleko, poucza ich z pewną pobłażliwością: "Drewno musi wyschnąć. Mokrym nie napalicie". Następnie dołącza do jednego z najlepszych zespołów świata i od przeszło dwóch miesięcy - regularnie co kilka dni - doprowadza do ekstazy trenera, który według obiegowej opinii nie lubi klasycznych napastników i najchętniej złożyłby całą ofensywę z doskonałych technicznie pomocników.

Dlatego wielu wątpiło, czy Haaland do Manchesteru City się wpasuje, czy udźwignie intensywność angielskiej piłki i zdrowotnie wytrzyma szalone przedmundialowe tempo rozgrywania meczów. W poprzednim sezonie kontuzje często utrudniały mu przecież grę w Bundeslidze. Na razie jednak w Anglii nie doskwiera mu absolutnie nic, Guardiola powtarza, że mają w Manchesterze City najlepszych fizjoterapeutów, a Haaland jest ich oczkiem w głowie. Statystycy szacują, że jeśli zdrowie faktycznie go nie zawiedzie, a przy tym utrzyma tę niesamowitą skuteczność (gol średnio co 50 minut), skończy ligowy sezon z 68 golami. To oczywiście niemal niemożliwe, bo nie mógłby opuścić ani minuty w żadnym spotkaniu, ani nie mieć chwili przestoju w zdobywaniu bramek. Ale już wspaniały rekord Mohameda Salaha, który cztery lata temu zdobył 32 bramki w jednym sezonie, wydaje się zawieszać Haalandowi poprzeczkę zbyt nisko. Nieadekwatnie do formy, ambicji i możliwości - jego i całego Manchesteru City. To ważne zastrzeżenie, bo Haaland większość goli strzela bez przyjmowania piłki. Nie musi jej poprawiać ani układać. Odbiera w polu karnym prezenty od Kevina De Bruyne, Joao Cancelo, Ilkaya Gundogana, Phila Fodena i po chwili cieszy się razem z nimi.

A gdyby tak wszystko zrobić odwrotnie: bez presji, dla zabawy? Wielki sukces norweskiego eksperymentu

Haaland ma tych samych przyjaciół od kilkunastu lat. Sam w lipcu skończył dopiero 22. Jeszcze w Salzburgu, gdy strzelił pierwszego hat-tricka w Lidze Mistrzów, biegł wzdłuż linii i rozglądał się po trybunach. Wreszcie ich znalazł: całą bandę kumpli, z którymi przez wiele lat co weekend spotykał się w miejscowej hali, by rozgrywać własne mistrzostwa świata. Dorośli im się nie wtrącali, młodzi piłkarze sami ustalali zasady. Ostatnio, podczas derbów Manchesteru, w których strzelił trzy gole, znów machał im z murawy, a oni pękali z dumy. Ich były trener powtarza, że o taki sukces właśnie chodziło w drużynie Bryne: wytrenować kilku zawodowców, ale przede wszystkim sprawić, by w drużynie zawiązały się przyjaźnie na całe życie.

Bryne leży na południowo-zachodnim krańcu Norwegii, liczy około 12 tys. mieszkańców. Klub z tego miasta, Bryne FC, przez lata grał w pierwszej lub drugiej lidze, ale od 2016 roku nie potrafi wygrzebać się z trzeciego poziomu rozgrywkowego. W 2005 roku w klubie powstała drużyna dla dzieci urodzonych w 1999 i 2000 roku. Zebrało się ich czterdzieścioro: 39 chłopców i dziewczynka. Kto chciał, mógł trenować, nie było selekcji ani żadnych testów sprawnościowych. Trenerem został Alf-Ingve Berntsen. Wówczas - żaden wielki trener, a nauczyciel z miejscowej szkoły i ojciec należących do zespołu bliźniaków. Do pomocy miał jeszcze dwóch-trzech innych rodziców. W hali, do której pielgrzymują dziś dziennikarze z całego świata, rozpoczęli niezwykły eksperyment, o którym po latach powstały prace naukowe i artykuły w psychologicznych, sportowych, a także naukowych magazynach. Przez lata niemal wszystko robili inaczej niż przyjęło się w akademiach piłkarskich, a nawet w ich własnym klubie - tyle że w starszych i młodszych grupach.

Postanowili na przykład, że drużyna jest zamknięta i w kolejnych latach nie będą do niej dołączały inne dzieci. W szkółkach znanych klubów normalnym jest werbowanie coraz to lepszych młodych piłkarzy i jednoczesne skreślanie najsłabiej rokujących. Rywalizacja o każde miejsce jest olbrzymia. W dodatku bardzo często dzieli się grupę z danego rocznika na podgrupy wedle stopnia zaawansowania. Najlepsi trenują z najlepszymi. Słabsi ze słabszymi. Najlepsi dostają najlepszych trenerów, słabsi - słabszych. Wiadomo, której grupie poświęca się większą uwagę. Można awansować do lepszej grupy, ale też spaść do słabszej. Trenerzy tłumaczą, że konkurencja i wzajemne napędzanie się służą rozwojowi, a utalentowany zawodnik, by robić postępy, potrzebuje jak najlepszych kolegów wokół siebie. W wielu szkółkach ważny jest też wynik sportowy - wygranie meczu, zwycięstwo w lidze lub turnieju. Trenerzy bywają rozliczani z wyników, więc naturalnie zależy im, by mieć jak najlepszy skład. Gdy piłkarze mają 15-16 lat dochodzi do najbrutalniejszej selekcji i w klubie zostają tylko najbardziej uzdolnieni. Odrzuceni niekiedy w ogóle kończą swoją przygodę ze sportem i rezygnują nawet z amatorskiej gry.

W Bryne działali odwrotnie, a jednak udało im się wyszkolić aż pięciu piłkarzy do gry na zawodowym poziomie - Jonatan Brunes, kuzyn Haalanda, gra w norweskiej pierwszej lidze, Tord Salte obecnie jest w trzeciej lidze norweskiej, ale najwięcej meczów rozegrał w pierwszoligowym Vikingu, Andreas Ueland po występach w FK Bryne przeniósł się do Stanów Zjednoczonych, gdzie studiuje i gra w uniwersyteckiej lidze, Adrian Berntsen jest piłkarzem trzecioligowego Notodden, a jedyna dziewczynka z grupy - Andrea Norheim jest mistrzynią Danii z HB Koge i była bliska awansu do fazy grupowej Ligi Mistrzyń. Wszyscy wymienieni grali dla Norwegii w młodzieżowych reprezentacjach.

"To dobry wynik, ale Erling jest wściekły. Nienawidzi przegrywać. Niektóre dzieci na pamiątkowym zdjęciu są uśmiechnięte, on stoi z grymasem"

Ale równie często jak o nich Alf Ingve Berntsen, dziś już trener z licencją UEFA A - drugą najwyższą, wspomina o dzieciach, które nie zrobiły piłkarskiej kariery. - Studiują na świetnych uczelniach na całym świecie. Robią kariery w korporacjach, jeden jest w wojsku, drugi został znakomitym hydraulikiem - opowiadał dziennikarzowi "The Athletic". - Naszym celem było przygotowanie ich do życia. Niekoniecznie w świecie piłki nożnej. Mieli po prostu poradzić sobie w dorosłości, wyrosnąć na przyzwoitych obywateli, a niektórzy mogli zostać piłkarzami. Motto trenerów było proste: robić wszystko tak długo jak to możliwe i tak dobrze jak to możliwe, a tak wielu jak to możliwe wychować na piłkarzy - tłumaczył w "The Sport Psychologist".

Dzieci z Bryne grały razem, odkąd skończyły 5-6 lat. Przez dziesięć lat prawie żadne nie zrezygnowało z treningów, co jest ewenementem, bo nastolatkowie często zmieniają zainteresowania i porzucają treningi na rzecz innych zajęć. W akademiach są do tego przyzwyczajeni, szacują, że połowa rezygnuje między 12. a 15. rokiem życia. Tymczasem w Bryne aż 35 z 40 zawodników grało razem jeszcze mając 17-19 lat. Skąd ten sukces? Z braku presji, z postawienia na zabawę i budowanie wieloletnich relacji. Grali ze sobą, bo bardzo się lubili.

Haaland odłączył się trochę wcześniej, bo jako 16-latek zadebiutował w seniorskim zespole, występującym w drugiej lidze. Ale to nie tak, że spieszyło mu się do poważnej piłki i od początku gonił za karierą. W pierwszych latach cała grupa trenowała tylko raz w tygodniu. Dopiero, gdy mieli 10 lat, treningi odbywały się dwa, a pewnych okresach trzy razy w tygodniu. Chodzi o zorganizowane zajęcia, z trenerem i wszelkim sprzętem, bo sami spotykali się, kiedy tylko chcieli. Trenerzy w to nie ingerowali. Dzieciaki same organizowały treningi - grały do upadłego, bez żadnych ćwiczeń, a w weekendy, gdy frekwencja była najwyższa, bawiły się w "mundiale" - same dobierały się w drużyny, wcielały się w reprezentacje i grały od piątkowego popołudnia do niedzielnego wieczora.

Dopiero gdy miały 14 lat, musiały zdecydować, czy chcą dalej jedynie bawić się piłką i wciąż trenować dwa razy w tygodniu, czy chcą spróbować zostać piłkarzami i od tej pory na czterech treningach tygodniowo będą częściej skupiać się na technice i taktyce. Trener poprosił tylko o jedno: by rodzice nie podejmowali tej decyzji za nich. Każdy miał zdecydować sam. Haaland nie miał wątpliwości. Już wcześniej powtarzał, że chce być lepszym piłkarzem od ojca, który grał m.in. w Manchesterze City i Leeds United.

Alf Ingve Berntsen pokazuje dziennikarzom archiwalne nagrania. Haaland biega na nich w koszulce City z Balotellim na plecach. - Zobacz, robi tu ćwiczenie ze zmianą kierunku biegu. Start, stop. Start, stop. Mały dystans. Dzisiaj ma 195 cm i jest solidnie zbudowany, ale rusza się bardzo sprawnie. Jest wręcz niezwykle dynamiczny. Te ćwiczenia robił podczas każdego treningu, ale uważam, że one tylko częściowo wpłynęły na to, co widzisz teraz. Ma świetne geny. Tata był piłkarzem, mama siedmioboistką, więc sport zawsze był obecny w ich domu. Erling, będąc dzieckiem, oglądał mnóstwo meczów, śledził ruchy napastników, a później próbował je z nami powtarzać na treningach. Dzisiaj jest szybszy od innych zawodników. Ale nie tylko szybciej od nich biega. Przede wszystkim szybciej ocenia sytuację boiskową, szybciej analizuje, dostrzega szansę i znajduje się tam, gdzie nadchodzi piłka. Rusza jeszcze przed podaniem. Nie urodził się z tym, ale to wyćwiczył - opowiada były trener i przypomina anegdotę, która dobrze oddaje charakter i zacięcie młodego Haalanda. - Prestiżowy turniej w Danii. Przegrywamy dopiero w finale i zajmujemy drugie miejsce. To dobry wynik, ale Erling jest wściekły. Nienawidzi przegrywać. Niektóre dzieci na pamiątkowym zdjęciu są uśmiechnięte, on stoi z grymasem.

Berntsen, opowiadając o ich unikalnym systemie treningowym na różnych trenerskich konferencjach, przez lata nasłuchał się, że 40-osobowa grupa jest przerośnięta, a brak selekcji ogranicza najzdolniejszych. - Ja i inni trenerzy z Bryne słyszeliśmy, że rujnujemy szansę najlepszym, bo oni potrzebują jak najwyższego poziomu na treningach. W dużych akademiach tak właśnie jest, że wszystko zawsze napędzają najbardziej utalentowani chłopcy. My chcieliśmy, żeby dobrzy stawali się najlepszymi, przeciętni - dobrymi, a słabi - przeciętnymi. Cieszył nas rozwój każdego dziecka. Najlepsi ciągnęli słabszych. Wchodzili w rolę ich trenerów. Doradzali im i podpowiadali. Chcieli uczynić ich lepszymi, na czym na koniec sami zyskiwali najwięcej. Ucząc innych, sami się uczyli. Fajnie byłoby teraz porozmawiać z tymi sceptykami - uśmiecha się Berntsen w rozmowie z "The Athletic". Niedawno jego praca magisterska, szczegółowo opisująca eksperyment, otrzymała najwyższą ocenę na Uniwersytecie w Agder.

Erling Haaland jadł trzy kolacje i w pół roku przytył 15 kilogramów

Tord Salte także zdecydował się dołączyć do bardziej zaawansowanej grupy i po latach został profesjonalnym piłkarzem. Doskonale pamięta Haalanda i zwraca uwagę na fakt często pomijany przez innych rozmówców. Otóż Erling nie zawsze był największy w zespole. Wręcz przeciwnie - gdy zaczynali grać, był jednym z najmniejszych. - Dzisiaj byś nie uwierzył, że ten mały chłopak to on, ale wtedy naprawdę był bardzo mały. On był też rok młodszy od większości z nas, co jeszcze potęgowało różnicę. Sądzę, że to mu bardzo pomogło. Żeby sobie z nami poradzić, musiał kombinować. Nie mógł się rozepchnąć, jak zrobiłby to dzisiaj, więc musiał nadrabiać sprytem. Nie mógł nas wyprzedzić, więc musiał ruszać wcześniej. Nie mógł nas przeskoczyć, więc szybko sprowadzał piłkę do ziemi - mówił "Sky Sports".

Trenerzy spodziewali się, że Erling w końcu wyrośnie. Ojciec miał 185 cm, mama była dość wysoką kobietą, a jego starszy brat Astor szybko przerósł ojca. - Doskonale pamiętam, kiedy Erling zaczął rosnąć. To było zabawne. Latem, kiedy ja miałem 16 lat, a on 15, wyjechałem do akademii Lyonu. Wróciłem na święta Bożego Narodzenia i nie mogłem uwierzyć, że on przez kilka miesięcy aż tyle urósł. Był wyższy ode mnie! Ale wciąż był bardzo chudy. Dopiero rok później, gdy przeszedł do Molde, przez pierwsze pół roku przytył 15 kilogramów. To niesamowite, jak błyskawicznie zmieniało się jego ciało. Miał wtedy niesamowite zapotrzebowanie kaloryczne. Opowiadał mi, że codziennie jadł tam trzy kolacje. W parę miesięcy stał się potworem, jakiego dzisiaj znacie - mówił Salte.

- To wszystko znakomicie się dla niego ułożyło. Ze względu na proces swojego rozwoju, jest dzisiaj najgorszym typem piłkarza, przeciwko któremu możesz grać. Zawsze był szybki i inteligentny, a teraz ma jeszcze tę fizyczną stronę. Obrońca nie może zostawić mu miejsca, bo go później nie dogoni, ale nie może też być blisko niego, bo fizycznie z nim przegra. Sam jestem obrońcą i trudno mi doradzić innym, jak mogliby go zatrzymać. To niemożliwe - wzruszał ramionami przed kamerami "Sky Sports". - Ale jedno akurat wciąż się u niego nie zmieniło. Nadal ma ten sam głód goli. Pamiętam te nasze turnieje… Zawsze chciał zdobywać bramki. Marudził, gdy ktoś mu nie podał. Było to nawet trochę męczące, ale dorósł i dojrzał. Wtedy grałem w środku pola, za jego plecami. Miałem naprawdę proste zadanie. Już wtedy wiedział, kiedy swoim ruchem wymusić podanie. Ruszał za obrońców, zagrywałem mu piłkę, a on był nie do dogonienia. Dzisiaj widzę u niego te same ruchy.

Następnym, który zobaczy je z bliska, będzie bramkarz Liverpoolu Alisson Becker. W niedzielę, w hicie Premier League, spróbuje przerwać jego serię dziesięciu kolejnych meczów z przynajmniej jednym golem. Jeśli się nie uda, pewnie będzie kolejnym, który podpisze się pod petycją.