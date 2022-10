Listkiewicz w środku burzy. "Nie sądziłem, że tylu kretynów mieszka w Polsce"

W środę o godzinie 21:00 czeka nas kolejny interesujący wieczór z Ligą Mistrzów. Na Spotify Camp Nou zmierzą się ze sobą FC Barcelona oraz Inter Mediolan. Będzie to ich drugie starcie w fazie grupowej. Pierwsze zakończyło się zwycięstwem włoskiej drużyny 1-0, teraz zespół Roberta Lewandowskiego musi zdobyć 3 punkty, które będą niezbędne w walce o awans do fazy pucharowej.

Wielu polskich kibiców wyczekujących na ten mecz wspiera kapitana reprezentacji Polski i jego FC Barcelonę. Podzieliła ich jednak informacja na temat sędziego, którym w środę ma być Szymon Marciniak. Jedni doceniają to, że w tak prestiżowym starciu będziemy mieli do czynienia z polskim zespołem sędziowskim, inni zaś bardzo mocno krytykują wybór arbitra na to spotkanie, do czego w mocnych słowach odniósł się Michał Listkiewicz na Twitterze.

- Szymon Marciniak sędziuje hit LM Barcelona - Inter, a polski kociołek hejterski wrze. Nie sądziłem, że tylu kretynów mieszka w naszym pięknym kraju. Zamiast dumy i gratulacji rzyg. Biedni, zakompleksieni, zagubieni ludzie - pisze były prezes PZPN.

W sieci momentalnie zawrzało. Internauci od razu zaczęli podawać argumenty za tym, że wybór Szymona Marciniaka na mecz FC Barcelona - Inter Mediolan to bardzo zła decyzja. Użytkownik Caroll jako przykład słabego jego zdaniem sędziowania podał dwa mecze Śląska Wrocław w Ekstraklasie. Michał Listkiewicz postanowił ponownie zareagować na tę krytykę.

- To niech Pan Panie Michale zobaczy dwa ostatnie mecze Śląska Wrocław praca na Varze z Wartą i co zrobił, a potem mecz w sobotę z Górnikiem i karny niewidoczny dla nich. Żenada!!! - argumentuje Caroll.

- Na szczęście to FIFA i UEFA decyduje, a nie zaślepieni polscy dziennikarze, trenerzy i kibice. Jakoś bardziej ufam Collinie i Rosettiemu niż - z całym szacunkiem - Panu - odpowiada Michał Listkiewicz.

Nieprzychylnych wpisów w kierunku byłego polskiego sędziego oraz Szymona Marciniaka w komentarzach pod kontrowersyjnym tweetem możemy przeczytać zdecydowanie więcej, ale na nie były prezes PZPN już nie reagował.

