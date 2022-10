Jakub Piotrowski z golem w lidze bułgarskiej. Pierwsze trafienie Polaka [WIDEO]

Jakub Piotrowski ostatnie tygodnie może zaliczyć do udanych. W lipcu zmienił klub i przeszedł z Fortuny Dusseldorf do bułgarskiej drużyny Łudogorec, a we wrześniu otrzymał pierwsze w karierze powołanie do seniorskiej reprezentacji Polski. W poniedziałek zdobył premierową bramkę w ligowym sezonie.

REKLAMA

Zobacz wideo Brzęczek musiał przekonywać Błaszczykowskiego

Jakub Piotrowski z golem. Łudogorec wygrywa z CSKA Sofią

Jakub Piotrowski w meczu 13. kolejki ligi bułgarskiej z CSKA Sofia wybiegł w wyjściowym składzie Łudogorca. Polak w 79. minucie wpisał się na listę strzelców i zapewnił swojej drużynie 3 punkty w starciu z trzecim zespołem tabeli. Pomocnik wykorzystał dogranie Denny'ego Groppera i strzałem po ziemi pokonał bramkarza zespołu ze stolicy Bułgarii. Dla Piotrowskiego było to debiutanckie trafienie w barwach nowego klubu.

Więcej artykułów o podobnej treści znajdziesz na portalu Gazeta.pl.

Sędzia ukarał piłkarz Atalanty żółtą kartką za gest po golu. Nie wiedział, że to nie do niego

"Polski pomocnik Jakub Piotrowski strzelił swojego pierwszego gola dla mistrza Bułgarii Łudogorca, przypieczętowując zwycięstwo swojego zespołu 2:1 z CSKA-Sofia w dzisiejszym starciu ligowym" - poinformował na Twitterze użytkownik Metodi Shumanov, który jednocześnie zamieścił nagranie z bramki.

Łudogorec po 13. kolejkach ligowych zajmuje drugie miejsce w tabeli bułgarskich rozgrywek. Zespół polskiego pomocnika zgromadził dotychczas 26 punktów i do liderującej CSKA 1948 Sofii trafi jeden punkt. Należy jednak podkreślić, że Łudogorec ma dwa spotkania mniej niż prowadząca drużyna. Kolejny mecz drużyna Piotrowskiego rozegra w czwartek 13 października w Lidze Europy przeciwko HJK Helsinki.

Błąd transferowy FC Barcelony? Xavi komentuje: Mamy Lewandowskiego