Gol Damiana Szymańskiego w Grecji. Efektowny "szczupak" [WIDEO]

Damian Szymański w obecnym sezonie ligi greckiej nie opuścił żadnego meczu. Na pierwsze trafienie musiał jednak czekać aż do siódmej kolejki. Tej sztuki dokonał przeciwko Arisowi Saloniki. Polak pokonał bramkarza rywali w 28. minucie i otworzył wynik meczu. Jego AEK Ateny wygrało 2:0.

Damian Szymański wykorzystał centrę kolegi. Piękna bramka "szczupakiem"

27-latek znakomicie odnalazł się w polu karnym przy stałym fragmencie gry. Dośrodkowanie z rzutu wolnego posłał Mijat Gacinović, a polski pomocnik zamykał akcję przy dalszym słupku. Szymański rzucił się na piłkę i uderzeniem "szczupakiem" umieścił ją w górnym rogu bramki. Krótko po zmianie stron drugą bramkę dla zespołu ze stolicy Grecji zdobył jeszcze Levi Garcia i AEK mogło świętować zwycięstwo 2:0.

Przeciwko Arisowi były gracz Wisły Płock i Jagiellonii Białystok zaliczył niezwykle udany występ. Poza strzeloną bramką mógł pochwalić 76-procentową dokładnością podań. W sumie miał ich 37. Wygrał też siedem pojedynków o piłkę, miał dwa odbiory i wystąpił w pełnym wymiarze czasowym. Otrzymał również najwyższą notę spośród wszystkich piłkarzy, którzy pojawili się na murawie.

Coraz lepsza gra Szymańskiego w Grecji. Pojedzie na mundial?

Szymański właśnie rozpoczął swój czwarty sezon na greckich boiskach. Z każdym rokiem staje się coraz ważniejszym ogniwem AEK-u. W poprzednim sezonie zaliczył 32 występy, strzelił dwie bramki i zanotował trzy asysty.

W reprezentacji Polski nie wiedzie mu się aż tak dobrze. Do tej pory rozegrał w niej osiem meczów. Jego debiut przypadł jeszcze za kadencji Jerzego Brzęczka. Ostatnio pojawił się na 45 minut przeciwko Belgii w Lidze Narodów na początku czerwca tego roku. Jedyną bramkę zdobył w meczu eliminacji do mistrzostw świata na Stadionie Narodowym z Anglią, kiedy to w doliczonym czasie gry zapewnił nam remis 1:1. Teraz będzie starał się przekonać Czesława Michniewicza, aby ten powołał go na mundial w Katarze.