Tak Katar wybiela swój wizerunek. "McQatar" też zadebiutuje w Polsce?

Mistrzostwa świata w Katarze odbędą się już za niecałe dwa miesiące. To zatem doskonały moment na to, żeby zareklamować zbliżający się turniej. Tariq Panja, znany dziennikarz New York Times pokazał na Twitterze, że w Brazylii w tamtejszych oddziałach sieci McDonald's można kupić burgera, który nazywa się "McQatar". "Ciekawe, na których rynkach się pojawi. Bo raczej nie w Skandynawii? Może nazwą to burgerem Pucharu Świata" – zastanawia się dziennikarz.

Katar regularnie łamie prawa człowieka

Katarczycy starają się ocieplić swój wizerunek. Fachowo określa się to mianem "sportwashingu". Mistrzostwa świata w tym kraju od dawna wzbudzają mnóstwo kontrowersji. Już sam wybór tego kraju obył się w cieniu afery korupcyjnej. Od lat wiadomo, że przy budowie stadionów i innych kluczowych obiektów pracują imigranci, którzy muszą sobie radzić w nieludzkich warunkach. Tysiące osób już zginęło. Oburzenie wywołują również obostrzenia, których mają przestrzegać kibice. M.in. chodzi o niemanifestowanie swojej orientacji seksualnej oraz brak możliwości swobodnego spożywania alkoholu. Za obie te czynności grożą surowe kary.

Wspomniana przez dziennikarza Skandynawia to region, w którym najgłośniej mówi się o tym, że Katar regularnie łamie prawa człowieka. Wiele miesięcy temu Norwegowie debatowali nad tym, czy powinni bojkotować mundial, jeśli ich reprezentacja się tam znajdzie. Ostatecznie Erling Haaland i spółka na MŚ nie zagrają.

Pojawią się tam za to Duńczycy, którzy obrali inną formę protestu. Piłkarze zagrają w strojach, na których nie będzie widać loga federacji i sponsora technicznego. Loga znajdują się na koszulkach, ale są zlane z kolorem trykotów. Tamtejszy związek nie zajmuje się też dystrybucją biletów na mecze. Również fani nie kwapią się do tego, aby wybrać się do Kataru. W końcu – federacja zapowiedziała, że do Kataru wysyła tylko niezbędny personel. Warto też dodać, że kapitanowie kilku reprezentacji wystąpią na mundialu w specjalnej opasce kapitańskiej na znak solidarności z osobami LGBT.

"Sprzeciw wobec mistrzostw świata w Katarze jest inny w zależności od miejsca. W Ameryce Południowej poglądy nie są tak ostre jak w Europie i Ameryce Północnej. Nie przypominam sobie zbytniego sprzeciwu w Azji i Afryce. Być może kwestia klimatu lub kultury medialnej" – podsumował dziennikarz.

