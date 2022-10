Katarczycy z PSG budują kolejną potęgę. Chcą dominacji w kolejnym kraju w Europie

Jak podało Beinsports, QSI nabyło dokładnie 21,67 procent udziałów czwartej drużyny poprzedniego sezonu ligi portugalskiej - SC Bragi. Zawarcie umowy kupna akcji potwierdziła portugalska Komisja Rynku Papierów Wartościowych. Zamknięcie transakcji nastąpi w ciągu najbliższych kilku miesięcy, po spełnieniu kilku warunków.

SC Braga będzie nową potęgą? Może zagrozić FC Porto i Benfice

SC Braga to klub z bogatą historią. Został założony w 1921 r. Dziś w najwyższej klasie rozgrywkowej w Portugalii rywalizują jego zarówno męskie, jak i żeńskie drużyny. Męska jest obecnie trzecia w ligowej tabeli. Występuje także w tegorocznej Lidze Europy, gdzie po trzech kolejkach zajmuje drugie miejsce w swojej grupie. Zespół z Bragi tylko dwa razy w historii zakwalifikował się do Ligi Mistrzów, ale nigdy nie awansował do fazy play-off. Nigdy też nie zdobył mistrzostwa kraju.

Pojawienie się QSI może zwiastować dla klubu wielkie zmiany. Gdy w 2011 r. Katarczycy przejmowali PSG, całkowicie odmienili realia francuskiej piłki. Zespół z Paryża stał się absolutnym hegemonem na krajowym podwórku, choć wciąż nie osiągnął swojego głównego celu - nie zdobył pucharu Ligi Mistrzów. W przeciwieństwie do PSG, w Bradze szejkowie będą mieli tylko mniejszościowy pakiet akcji, ale mimo to mogą odmienić sytuację drużyny, która od dłuższego czasu ma w Portugalii status czwartej siły.

Na rozwój klubu już teraz liczy prezes QSI Nasser Al-Khelaifi. - Jako inwestor i partner oczekujemy innowacji i dalszego rozwój klubu, wliczając w to wszystkie aspekty - od męskich i kobiecych zespołów po społeczności i spółki z nim współpracujące - powiedział, cytowany przez Bloomberga.

Qatar Sports Investments to jedna z czołowych grup w światowym sporcie, najbardziej znana z posiadania większości udziałów w PSG. Poza tym jest właścicielem pierwszej profesjonalnej federacji padla - Premier Padel.