FC Barcelona sprzedała swoją gwiazdę. To koniec. Dogadali się

W latach 2014-2019 Antoine Griezmann był piłkarzem Atletico. Dobrą grą w stołecznym klubie, z którym wygrał m.in. Ligę Europy, zapracował na transfer do FC Barcelony. Po dwóch niezbyt owocnych latach w stolicy Katalonii trafił na wypożyczenie do swojego poprzedniego klubu.

Oficjalnie: Wielki powrót Antonie'a Griezmanna. Odszedł z FC Barcelony i ponownie związał się z Atletico Madryt

W pierwszym sezonie po powrocie do drużyny prowadzonej przez Diego Simeone Francuz spisywał się przyzwoicie i w 39 meczach strzelił osiem goli oraz zanotował dziewięć asyst. Problemy pojawiły się w drugim sezonie, gdy madrytczycy zaczęli poważnie zastanawiać się nad wykupieniem go z Barcelony.

W umowie była zawarta klauzula 40 mln euro. Zostałaby ona jednak aktywowana tylko w wypadku, gdyby zagrał minimum 45 minut w 50 procentach meczów, w których będzie dostępny. Z tego powodu w ostatnich tygodniach madrytczycy często stosowali manewr, w którym wpuszczali go na boisku dopiero po godzinie gry.

Nie była to zbyt komfortowa sytuacja dla żadnej ze stron, przez co zdecydowano się na inne rozwiązanie sprawy. W ostatnich dniach oba kluby osiągnęły porozumienie ws. wykupu zawodnika. Atletico w poniedziałek ogłosiło, że podpisało z 31-latkiem kontrakt do końca sezonu 2025/26. Według mediów stołeczny klub zapłaci Barcelonie za napastnika za 20 mln euro. Do tego dojdą 4 mln euro w formie bonusów.