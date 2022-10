W Katarze będą dwa mundiale. Wersja premium poraża

Mistrzostwa świata w Katarze będą pełne przepychu i bogactwa. Niezwykłe pakiety na mecze za tysiące dolarów, pięciogwiazdkowe fotele sprawia, że listopad i grudzień będą wymarzonym miejscem dla fanów futbolu z portfelem bez dna.

Strefa VIP z widokiem na środek murawy i apartamenty prezydenckie. Katarczycy kuszą bogaczy

Blisko 5 tysięcy dolarów za strefę VIP na meczu fazy grupowej? Oczywiście, a do tego posiadacz takiego biletu może liczyć na różnorodne drinki, sześciodaniowy posiłek i widok na środek boiska Lusail Stadium, położonego na północy Dohy. Osoby z niekończącym się budżetem mogą liczyć na pokoje hotele z ceną 4 tysięcy dolarów za noc, albo apartamenty prezydenckie za 26 tysięcy, ale już z zastrzeżeniem, że taki kwaterunek trzeba zaplanować na minimum 30 nocy.

Co z kolei dla tych z mniejszymi budżetami? Stalowe łóżko w pokoju kilkuosobowym, położonym w lokalu oddalonym o kilka kilometrów od miasta. Cena? 84 dolary za noc. Jeśli ktoś ma więcej funduszy, to może wybrać nocleg na zacumowanych statkach wycieczkowych, gdzie ceny wahają się od 179 do 800 dolarów za noc.

Mistrzostwa świata w Katarze "mundialem premium". Jedni krytykują, inni bronią

- W Katarze kładzie się nacisk na turystykę "premium", a zdecydowana liczba fanów, która wybiera się na turniej, to przedstawiciele klasy średniej - mówi Ronan Evain, dyrektor wykonawczy Football Supporters Europe Read cytowany przez agencję AFP. - Nie są ludzie, których stać na nocleg za 5 tysięcy dolarów tygodniowo.

- Problem z tym mundialem jest taki, że nie ma praktycznie żadnych alternatyw - dodaje Evain. - W trakcie mistrzostw w Brazylii, czy Rosji można było wsiąść do pociągu, wynająć samochód i zatrzymać się np. 200 kilometrów dalej w hotelu i przyjechać tylko na mecz. Nic z tego nie jest możliwe w Katarze. Albo kibic nie może znaleźć noclegu, albo go na niego nie stać.

Inne zdanie przedstawia Sue Holt, dyrektor wykonawczy Expat Sport, oficjalnego dostawcy pakietów na mistrzostwa świata. Jej zdaniem jest wiele opcji zakwaterowania, które są za przystępne kwoty. - Kibice piłkarscy są z reguły starsi i podróżują w grupach z rodzinami, przyjaciółmi, czy grupami kibiców - mówi Holt. - Wśród tych turystów będzie wiele osób, które nigdy wcześniej nie były w tym regionie.

Początek mundialu w Katarze już 20 listopada o 17:00. Wtedy zostanie rozegrany mecz otwarcia: Katar - Ekwador. Polska w swoim pierwszym spotkaniu zmierzy się z Meksykiem, które zaplanowano na 22 listopada i godz. 17:00. Ponadto biało czerwoni zagrają z Arabią Saudyjską (26 listopada, godz. 14:00) i Argentyną (30 listopada, godz. 20:00).