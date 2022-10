Kotwica się nie zatrzymuje w II lidze. Ogromna przewaga. A dalej ścisk

W piątek walcząca o awans Polonia Warszawa podejmowała Garbarnię Kraków. Stołeczna ekipa chce gonić prowadzącą w tabeli Kotwicę Kołobrzeg, ale pościg na razie nie idzie zgodnie z planem. W meczu z Garbarnią padł remis 1:1. Wynik został ustalony już w pierwszym kwadransie gry. Strata punktów była bolesna. Po pierwsze – Kotwica miała w tamtym momencie siedem punktów przewagi nad Polonią. Po drugie – warszawian z drugiego miejsca mógł zepchnąć Znicz Pruszków.

Pierwsza jednak zagrała Kotwica i wykorzystała ona szansę na to, żeby odskoczyć od reszty stawki. Ekipa z Kołobrzegu męczyła się, ale wygrała 1:0 z Górnikiem Polkowice po golu autorstwa Damiana Kostkowskiego w 73. minucie. Również w sobotę do drugiego miejsca zbliżył się KKS 1925 Kalisz. W delegacji wygrał 2:1 z Siarką Tarnobrzeg. Decydująca bramka padła w 90. minucie za sprawą Jakuba Wilczyńskiego. Wcześniej KKS na prowadzenie wyprowadził Filip Kendzia (8. minuta), a dla Siarki trafił Marcin Stefanik (80. minuta). Swoje zrobiła też Wisła Puławy, która pokonała 2:1 Stomil Olsztyn po golach Dominika Banacha (3') i Mateusza Klichowicza (75'). Dla gości strzelił Jakub Tecław (90').

W niedzielę na boisko wyszli piłkarze Znicza, którzy zagrali na wyjeździe z GKS-em Jastrzębie. Drużyna z Pruszkowa, w przeciwieństwie do lidera oraz innych drużyn z miejsc barażowych, nie wykorzystała potknięcia Polonii. Przegrała w samej końcówce, a konkretniej w 87. minucie. Wtedy to do bramki trafił Dariusz Kamiński i GKS wygrał 1:0. Zawodnicy z Jastrzębia aktualnie też zajmują miejsce barażowe.

Te wszystkie wyniki sprawiły, że Kotwica Kołobrzeg już po 14 kolejkach ma ogromną przewagę nad resztą stawki. Liderujący zespół ma aż 10 punktów przewagi nad wiceliderem. Tym, dzięki korzystnym wynikom w innych meczach pozostaje Polonia Warszawa. Od tego momentu zaczyna się duży ścisk. Tyle samo punktów co Polonia ma KKS 1925 Kalisz (25). Punkt mniej – Wisła Puławy (24). Kolejny punkt mniej – Znicz Pruszków i GKS Jastrzębie (23). 22 punkty ma Olimpia Elbląg. W strefie spadkowej znajdują się Siarka Tarnobrzeg, Lech II Poznań, Motor Lublin i Hutnik Kraków. Przypomnijmy - do I ligi bezpośrednio awansują dwa pierwsze zespoły. Cztery następne zmierzą się ze sobą w barażach. Wygrany baraży też wywalczy awans. Z ligi spadają cztery zespoły.

Wyniki 14. kolejki eWinner II ligi:

GKS Jastrzębie – Znicz Pruszków 1:0

Lech II Poznań – Śląsk II Wrocław 0:4

Wisła Puławy – Stomil Olsztyn 2:1

Hutnik Kraków – Pogoń Siedlce 0:0

Siarka Tarnobrzeg – KKS 1925 Kalisz 1:2

Radunia Stężyca – Motor Lublin 1:1

Kotwica Kołobrzeg – Górnik Polkowice 1:0

Zagłębie II Lubin – Olimpia Elbląg 1:1

Polonia Warszawa – Garbarnia Kraków 1:1

