Czesi cieszą się z wylosowania Polski. "Zagrajmy oba mecze w Kralovcu"

Polska, Czechy, Albania, Mołdawia, Wyspy Owcze - tak wygląda grupa E eliminacji do mistrzostwa Europy 2024. Nasi piłkarze nie mogą narzekać na losowanie do kolejnego ważnego turnieju. A jak oceniają to Czesi, którzy wydają być drugą najmocniejszą reprezentacją w naszej grupie?

Czesi o wylosowaniu Polski

- Dla Czechów losowanie wyszło pięknie. Jesteśmy zadowoleni ze wszystkich rywali, z jakimi zmierzymy się w eliminacjach do Euro 2024. Ze wszystkich faworytów zebranych w pierwszym koszyku Polska jest dla nas zdecydowanie najlepszym wyborem - przyznaje w rozmowie ze sport.pl Jaroslav Plasil z Czech Radio.

Trudno dziwić się naszemu rozmówcy. Czesi mieli oprócz Polski do wyboru wylosowanie z pierwszego koszyka: Holandii, Chorwacji, Hiszpanii, Włoch, Danii, Portugalii, Belgii, Węgier i Szwajcarii.

- Cieszymy się także dlatego, Także dlatego, że nasi fani i piłkarze zawsze czuli się świetnie u was, niezależnie od wyniku. Mamy dobre wspomnienia z rywalizacją z Polską. Dobrze pamiętamy występ na Euro 2012 - przyznaje Plasil.

Czechy to oczywiście wygodniejszy rywal niż np Francja czy Anglia, które również mogliśmy wylosować z drugiego koszyka, ale trzeba pamiętać, że historia nie stoi po naszej stronie. Z naszymi południowymi sąsiadami graliśmy do tej pory 27 spotkań. Bilans to osiem zwycięstw biało-czerwonych, pięć remisów i aż 14 porażek.

Dobre wspomnienia z rywalizacji

Ostatni raz mierzyliśmy się z Czechami jesienią 2018 roku. W towarzyskim starciu w Gdańsku przegraliśmy 0:1. Najbardziej pamiętne spotkanie ostatnich lat, to wspomniany przez naszego rozmówcę pojedynek podczas Euro 2012. Na zakończenie fazy grupowej przegraliśmy wtedy z Czechami 0:1. Nasi sąsiedzi wyszli wtedy z grupy z pierwszego miejsca, a my zajęliśmy ostatnie miejsce.

Czeski dziennikarz w rozmowie z nami nawiązał także do aktualnej sytuacji politycznej na świecie. - Śmiejemy się, że zagrajmy z wami oba mecze w Kaliningradzie! - zakończył Plasil.

To nawiązanie do ostatniej akcji w internecie. Czeski eurodeputowany Tomáš Zdechovský udostępnił kilka dni temu na swoim Twitterze humorystyczną mapkę stworzoną przez polskiego internautę. Pokazuje ona fikcyjny podział Kaliningradu między Polskę a Czechy. Rosjanie w odpowiedzi nie kryli zdenerwowania. Memów i żartów z czeskiego „Kralovca" jest ostatnio bardzo dużo.

