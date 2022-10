Tak Kulesza zareagował na losowanie el. Euro 2024. "Niedługo to udowodnimy"

Polska, Czechy, Albania, Wyspy Owcze i Mołdawia - te zespoły awansowały do grupy E eliminacji mistrzostw Europy w 2024 roku. W pozostałych grupach nie brakuje naprawdę ciekawych zestawień, z Włochami i Anglikami w jednej z nich na czele.

Kulesza optymistą po losowaniu. Celem awans z pierwszego miejsca"

- Za nami bardzo dobre losowanie grup eliminacji ME. Będziemy faworytem grupy E - awans z pierwszego miejsca to nasz cel. Szanujemy rywali, ale wszyscy są w naszym zasięgu i liczę na to, że już niedługo to udowodnimy! - napisał na Twitterze prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, Cezary Kulesza. Dodatkowo wymienił ekipy, z którymi zmierzy się reprezentacja w eliminacjach, które rozpoczną się w przyszłym roku.

W podobnie optymistycznych słowach wypowiadali się eksperci, którzy w Polakach widzą faworytów do awansu oraz podkreślają, że dobry moment na zbudowanie czegoś na przyszłość w reprezentacji.

Grupa bez potentatów sprawia, że jednocześnie Polska stanie przed szansą awansowania na piąte z rzędu mistrzostwa Europy. W eliminacjach do turnieju w 2008 kadra Leo Benhakkera wygrała grupę, wyprzedzając m.in. Portugalię. Na mistrzostwa w 2012 Polacy awansowali z racji bycia współgospodarzami imprezy. Na ME w 2016 podopieczni Adama Nawałki awansowali z drugiego miejsca ustępując ówczesnym mistrzom świata, Niemcom. Z kolei na ostatnie mistrzostwa Starego Kontynentu, już pod wodzą Jerzego Brzeczka, Polska bez większych problemów awansowała wygrywając z Austrią, czy Macedonią Północną.

Zanim jednak w głowie zagoszczą eliminacje do turnieju w 2024 roku, to kadrę Czesława Michniewicza czeka mundial w Katarze, na którym Biało-Czerwoni zagrają z Meksykiem, Arabią Saudyjską i Argentyną.