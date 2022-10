Absolutna grupa śmierci w el. Euro 2024. Miny Ukraińców mówią wszystko

Po losowaniu grup eliminacyjnych nastroje w poszczególnych reprezentacjach są bardzo różne. Jedni cieszą się, że udało im się uniknąć wymagających przeciwników, drudzy nie mieli tyle szczęścia i czeka ich zacięta rywalizacja o prawo wyjazdu na mistrzostwa Europy 2024.

Rozlosowano grupy eliminacji EURO 2024. Będzie rewanż za finał ostatnich ME

Gdyby po losowaniu pokusić się o wskazanie grupy śmierci, to z pewnością do tego miana może aspirować grupa C. Jako pierwsi trafili do niej mistrzowie Europy Włosi, a niedługo później dołączyli do nich wicemistrzowie Starego Kontynentu, czyli Anglicy. W ten sposób dojdzie do powtórki z finału ostatniego EURO, choć oba zespoły spotkały się już w ostatniej edycji Ligi Narodów. Tam lepszy bilans bezpośrednich starć mieli podopieczni Roberto Manciniego (0:0 i 1:0).

Jakby tego było mało, poza Anglią i Włochami w tej grupie znalazła się Ukraina. Patrząc wyłącznie na ranking FIFA, jest to drużyna na poziomie będącej w pierwszym koszyku Polski - zajmuje 27. miejsce, biało-czerwoni są na 26. pozycji. Drużyna Oleksandra Petrakova to ćwierćfinalista ostatnich mistrzostw Europy, ponadto była bardzo blisko uzyskania promocji na tegoroczny mundial. W półfinale baraży pokonała 3:1 Szkotów, lecz w finale po niezwykle zaciętym meczu przegrała 0:1 z Walią.

Z czwartego koszyka do grupy C trafiła Macedonia Północna. Brała ona udział w EURO 2020, lecz przegrała wszystkie trzy mecze grupowe. Wielką sensację sprawiła za to w barażach o katarski mundial, gdy w 1/2 finału pokonała 1:0 Włochów. W finale lepsza okazała się jednak Portugalia, która wygrała 2:0.

Stawkę zespołów w grupie E uzupełniła Malta, sklasyfikowana na 168. miejscu w rankingu FIFA. To jedna z najgorszych drużyn w Europie, grająca w najniższej dywizji D Ligi Narodów - ostatnio rywalizowała w grupie 2, gdzie skończyła za Estonią, a przed San Marino.

Eliminacje do Euro 2024 będą rozgrywane przez cały 2023 rok. Bezpośredni awans na turniej uzyskają po dwie najlepsze drużyny z każdej z dziesięciu grup. Baraże odbędą się w marcu 2024, trafi do nich 12 najlepszych drużyny ostatniej edycji Ligi Narodów, które nie będą miały zapewnionego awansu. Powstaną trzy ścieżki, których zwycięzcy awansują na mistrzostwa Europy. Stawkę finalistów uzupełnią Niemcy, gospodarze imprezy.