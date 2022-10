UEFA podjęła bardzo ważną decyzję ws. mistrzostw Europy

Na przestrzeni lat format turnieju finałowego mistrzostw Europy ulegał zmianom. W pierwszym z nich, rozegranym w 1960 roku, wzięły udział cztery zespoły. Potem liczba ta wzrastała do ośmiu (1980) i szesnastu (1996), aż w końcu od 2016 roku obowiązuje format, w którym rywalizują 24 drużyny.

Ważna decyzja UEFA ws. formatu mistrzostw Europy. W najbliższych latach nie będzie zmian

W ostatnim czasie pojawiały się spekulacje, że od 2028 roku na mistrzostwach może wystąpić jeszcze więcej reprezentacji. Liczba uczestników miała wzrosnąć do 32. Jednak według informacji Roba Harrisa ze Sky Sports, na razie do tego nie dojdzie. Taką decyzje podjęto na spotkaniu szefów europejskiego futbolu we Frankfurcie, które odbyło się tuż przed losowaniem grup eliminacyjnych Euro 2024.

Co prawda UEFA zastanawiała się nad wprowadzeniem tego rozwiązania, ale ostatecznie uznano, że nie póki co nie wejdzie ono w życie. Wymagałoby to bowiem dużych zmian zarówno w formule turnieju finałowego, który musiałby zostać uatrakcyjniony, jak i kwalifikacji - aktualnie w UEFA zrzeszone są 54 federacje (z Rosją byłoby 55), stąd przy 32 uczestnikach ich prestiż bardzo by ucierpiał.

UEFA podjęła decyzję ws. przyszłości EURO. Kto zorganizuje przyszłe turnieje?

O organizację Euro 2028 starają się federacje wyspiarskie - jest to połączona kandydatura Anglii, Szkocji, Walii, Irlandii oraz Irlandii Północnej. Ich kontrkandydatem jest Turcja która stara się także o organizację EURO 2032 - w tym wypadku o miano gospodarza rywalizuje z Włochami.

O prawo organizacji EURO 2028 oraz EURO 2032 ubiegała się także Rosja, jednak ze względu na jej wykluczenie ze struktur europejskiej federacji, co było konsekwencją inwazji na Ukrainę, odebrano jej tę możliwość.