Legendarny bramkarz zachwycony Polakami. "Mogą rywalizować na światowym poziomie"

Sebastiano Rossi zakończył piłkarską karierę w lipcu 2003 roku. Bramkarz przez 12 lat reprezentował barwy AC Milanu, a dziś przed meczem mediolańczyków z Juventusem zachwycał się polskimi bramkarzami.

"Kojarzę Polskę z Janem Tomaszewskim". Sebastiano Rossi zachwycony polskimi bramkarzami

Sebastiano Rossi osiągał podczas największe sukcesy w barwach AC Milanu. Pięciokrotnie wygrywał mistrzostwo Włoch, a w sezonie 93/94 zdobył z klubem z Mediolanu puchar Ligi Mistrzów. Teraz pełni funkcję koordynatora szkolenia bramkarzy w Cesenie, z której wypłynął na szerokie, futbolowe wody. Przy okazji meczu AC Milan - Juventus, na łamach "Przeglądu Sportowego", ukazał się wywiad z legendą włoskiej piłki, w którym zapytano go, co sądzi o postawie Wojciecha Szczęsnego w barwach Juventusu. Rossi postanowił nawiązać do wszystkich bramkarzy w naszym kraju.

- W Polsce od zawsze szkolą się golkiperzy, którzy udowadniają, że mogą rywalizować na światowym poziomie - powiedział chwaląc polskich bramkarzy Rossi.

Nie zabrakło także wspomnienia o jednym z legendarnych polskich golkiperów. - Instynktownie kojarzę Polskę z Janem Tomaszewskim, występującym, kiedy ja byłem mały. Był skutecznym bramkarzem - powiedział.

Szczęsny kontra Milan

W sobotę, 8 października o godzinie 18:00 AC Milan podejmie na własnym stadionie Juventus, z Wojciechem Szczęsnym w bramce. Faworytami hitowego starcia włoskiej Serie A są gospodarze, którzy zajmują piąte miejsce w ligowej tabeli z dorobkiem 17 punktów i stratą trzech "oczek" do liderującego Napoli. Juventus jest siódmy ze stratą czterech punktów do Milanu. O wskazanie faworyta meczu pokusił się także Sebastiano Rossi. - Milan. To mówi moje serce, ale nie tylko. Jestem przekonany, że "Rossoneri" są faworytami tego spotkania też pod względem sportowym. Ponadto mediolański zespół rzadko traci skupienie podczas meczu i broni się bardzo dobrze - nie miał wątpliwości zdobywca Ligi Mistrzów.