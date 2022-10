Kolega Lewandowskiego z Realu wprost o Polaku. "Widziałem to na własne oczy"

Robert Lewandowski z przytupem wszedł do La Ligi. Polski napastnik jest największą gwiazdą FC Barcelony i walnie przyczynił się do tego, że jest na pozycji lidera rozgrywek pierwszy raz od ponad dwóch lat. Do tego prowadzi w ligowej klasyfikacji strzelców z dorobkiem dziewięciu goli na koncie. Takim obrotem spraw w ogóle nie jest zaskoczony David Alaba, dawny kolega Polaka z Bayernu Monachium, a dziś boiskowy rywal z Realu Madryt.

Alaba nie dziwi się nt. Lewandowskiego

Austriak udzielił wywiadu portalowi realtotal.de. W rozmowie padły pytania dotyczące m.in. nadchodzącego El Clasico. Alaba chwalił Lewandowskiego za jego postawę w La Lidze, ale zupełnie nie dziwi się, że tak szybko się zaaklimatyzował w Barcelonie.

- Nie jestem zaskoczony "Lewym". Znam go bardzo dobrze z czasów, gdy byłem w Monachium. To, co robi w Hiszpanii, przez lata widziałem na własne oczy w Niemczech - powiedział.

Real musi zatrzymać Polaka

Obrońca Realu Madryt dobrze wie, że kluczowe będzie wyłączenie Lewandowskiego z gry i uniemożliwienie mu zdobycia choćby jednej bramki. Bez jego trafień Barcelona w tym roku nie wygrywa. Tak było w pierwszej kolejce w lidze z Rayo Vallecano (0:0) oraz w Lidze Mistrzów z Bayernem Monachium (0:2) i Interem Mediolan (0:1). To tylko potwierdza, jak ważną postacią jest Polak w swoim klubie.

- Jest jednym z najlepszych napastników na świecie. Pokazał to raz po raz w ostatnich latach i robi to ponownie w tym sezonie - dodał.

Alaba już mierzył się z Lewandowskim, kiedy Austria rywalizowała z Polską w elim. do Euro 2020. W Wiedniu wygrali "Biało-czerwoni" 1:0, a w Warszawie padł bezbramkowy remis. Tego jedynego gola w dwumeczu strzelił Krzysztof Piątek.

El Clasico w niedzielę, 16 października, o godzinie 16:15.