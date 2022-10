Polonia Warszawa zagrała tak, że nie może być zadowolona. Mocny początek i tyle

Mecz Polonii Warszawa z Garbarnią Kraków otwierał 14. kolejkę eWinner 2. Ligi. Stołeczna ekipa przed tą kolejką zajmowała drugie miejsce premiowane awansem do I ligi. Do liderującej Kotwicy Kołobrzeg traciła jednak dużo, bo aż osiem punktów. Polonia nie ma wyjścia i musi bardzo dobrze punktować w nadchodzących tygodniach, żeby złapać kontakt z liderem i jednocześnie odskoczyć od peletonu. Polonia miała bowiem tylko jeden punkt przewagi nad trzecim Zniczem Pruszków.

Mocny początek, ale na tym koniec. Polonia zremisowała z Garbarnią

I mecz nie zaczął się dobrze dla Polonii, bo już w ósmej minucie do siatki trafił Patryk Warczak. Pokonał bramkarza głową po dośrodkowaniu Słomki z narożnika boiska, ale na wyrównanie nie trzeba było długo czekać, bo zaledwie pięć minut później stan meczu wyrównał Fidziukiewicz, który wpakował piłkę do pustej bramki. Tak mocny początek z obu stron mógł zwiastować emocje, ale do przerwy więcej goli już nie padło.

W drugiej części do ataku ruszyła Polonia. Blisko był Fidziukiewicz, ale nie trafił głową w dośrodkowaną piłkę z lewej strony. W drugiej połowie W 59. minucie ze strzałem z dystansu poradził sobie bramkarz Polonii. W odpowiedzi interweniował golkiper Garbarni po tym, jak piłka w polu karnym odbiła się od jednego z jego kolegów. Oba zespoły starały się stworzyć groźną sytuację. I często ich akcje dobrze się rozwijały, ale w końcowej fazie za każdym razie czegoś brakowało.

Obie ekipy do końca walczyły o zwycięską bramkę, ale ta już nie padła. Mecz zakończył się remisem 1:1. Polonia po tej kolejce może tracić już 10 punktów do prowadzącej Kotwicy. Co więcej, może również zostać strącona z miejsca drugiego. Garbarnia po tym meczu jest na 11. miejscu.

