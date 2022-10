Krychowiak zdradził, dlaczego z Legią nie wyszło. "Było blisko"

Po wybuchu wojny w Ukrainie, Grzegorz Krychowiak był jednym z polskich piłkarzy występujących w Rosji, który niemal od razu postanowił zmienić klub. Z tego powodu w połowie marca przeszedł w ramach krótkoterminowego wypożyczenia do AEK-u Ateny, w którym grał do końca czerwca.

Krychowiak mógł grać w Legii Warszawa

Potem jednak pomocnik reprezentacji Polski musiał wrócić do Krasnodaru, w którym ma obowiązujący kontrakt. Od razu było przy tym jasne, że nie będzie w nim kontynuował kariery. Spośród kilku propozycji, jakie Krychowiak otrzymał na początku okienka transferowego, zdecydował się wybrać propozycję z Al-Shabab z Arabii Saudyjskiej.

Zanim jednak Krychowiak wylądował w kraju, którego reprezentacja będzie jednym z rywali biało-czerwonych podczas zbliżających się mistrzostwach świata w Katarze, mógł trafić do Legii Warszawa. Pomocnik opowiedział o szczegółach tej operacji na kanale "Po Gwizdku" na YouTube.

- Nie można nigdy mówić nigdy. Z dnia na dzień sytuacja polityczna zmusiła mnie do tego, żebym odszedł z Rosji. Szukałem nowego pracodawcy i Legia była zainteresowana. Nie ukrywam, że byłem bardzo blisko, ale na koniec dnia wybrałem inny kierunek. Ale nie żałuję, bo Grecja była nowym, fantastycznym doświadczeniem - powiedział.

Dobra forma Krychowiaka

Po transferze do Al-Shabab Grzegorz Krychowiak regularnie występuje w tamtejszej lidze. W ostatnią niedzielę zanotował bardzo udany występ w starciu przeciwko klubowi Al-Fayha. Jego drużyna wygrała 2:1, a pomocnik strzelił dwie piękne bramki.

32-latek został wypożyczony do klubu z Arabii Saudyjskiej do 30 czerwca 2023 roku. Na ten moment nie jest jasne, jaka będzie czekała go przyszłość po zakończeniu obecnego sezonu.