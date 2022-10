Polacy przegrali, ale są zwycięzcami. Poruszające słowa [WIDEO]

Po porażce 1:2 z Brazylią w 1/8 finału polscy ampfutboliści nie liczą się już w walce o mistrzostwo świata. Jedyne, co im zostało, to gra o jak najwyższe miejsce w turnieju pocieszenia. Tam również początek zupełnie im nie wyszedł. Przegrali 0:3 z Anglią i maksymalnie mogą zająć 13. pozycję. Złości i rozczarowania nie mógł przeżyć jeden z naszych kadrowiczów Krystian Kapłon. W sieci pojawiło się nagranie wzruszającej rozmowy, podczas której młodego zawodnika pociesza i motywuje starszy kolega - Przemysław Świercz.

Poruszająca rozmowa ampfutbolistów. Ambicja młodego gracza i mądrość kapitana

Wideo udostępnił oficjalny profil naszej amfutbolowej reprezentacji "Amp Futbol Polska". Ambicja, jaką wykazywał się Kapłon i to, w jak mądry sposób zwracał się do niego Świercz, mogą budzić najwyższe uznanie. Wideo poniżej.

Z rozmowy wynika, że młody zawodnik całkowicie poświęcił się pasji i robił wszystko, aby poprowadzić polską ekipę do upragnionego sukcesu. Dlatego też porażkę przeżył niezwykle boleśnie. - Przemek, celowo zrobiłem sobie wolne od studiów, żeby odpocząć, żeby skupić się na jednej pier......j rzeczy - żalił się Kapłon. - Podejmujemy w życiu różne decyzje, ale nie mamy gwarancji sukcesu, ale sam fakt, że teraz o tym wszystkim mówisz pokazuje, jak bardzo jest tego świadomy, jak bardzo to wszystko sobie wziąłeś do serca, zaplanowałeś, przygotowałeś - próbował wytłumaczyć kapitan reprezentacji Polski.

Ambicja Kapłona nie dawała jednak za wygraną. - Nie po to rezygnowałem ze studiów, aby teraz grać o jakieś k...a 12. miejsce - kontynuował. - Właśnie przez szacunek do swojej całorocznej pracy, że odłożyłeś studia nie możesz teraz powiedzieć, że sobie odpuszczasz. To nie jest ten czas - motywował go Świercz.

Świercz wróżył mu też wielkie sukcesy w przyszłości. - Popatrz teraz naprawdę jesteś młody. Masz kupę gry przed sobą. Zobaczysz będziesz się cieszył jeszcze, będziesz podnosił puchary z opaską kapitana, z byciem liderem. Podniesiesz puchar. Nie ten, to następny - z troską w głosie dodał kapitan.