Rosyjscy sportowcy rzucili się na fałszywe legitymacje. Posypały się kary

Kilka tygodni temu Władimir Putin ogłosił powszechną mobilizację. W związku z tym wielu Rosjan, którzy kwalifikują się do podjęcia służb wojskowej, a w tym również aktualnych i byłych sportowców, otrzymało od władz kraju list o konieczności stawiennictwa w najbliższym punkcie wojskowym. W mediach widać, jak niektórzy starają się uniknąć przymusowego poboru.

Były piłkarz ukarany za wyrobienie fałszywej legitymacji wojskowej

Jak widać, niektórzy dużo wcześniej zadbali o to, by uniknąć wojska. Jednym z nich jest Dmitrij Biełozerow, który zapłaci sporą karę za próbę oszustwa. Jak podają rosyjskie źródła, 23-letni piłkarz nie jest jedyny. Z tego samego rozwiązania skorzystało pięciu zawodników hokejowego klubu Saławat Jułajew Ufa.

Już latem 2021 roku do Konstantina Woropajewa, pracownika biura rejestracji i poboru, zgłosiła się kobieta, która zaoferowała 170 tys. rubli za zakup fałszywej legitymacji wojskowej. Woropajew przystał na propozycję. Sports.ru pisze, że pieniądze (około 14 tys. zł) przekazano przez pośrednika, a on zapewnił im dokument. "Przy pomocy podejrzanego komisja lekarska uznała młodego człowieka za niezdolnego do służby wojskowej" - czytamy na stronie.

Oskarżony o oszustwo i przyjęcie łapówki został zatrzymany 30 listopada. Media twierdzą, że w areszcie przebywa do dziś. Niektóre źródła podają, że Biełozerow zeznawał przeciwko głównym oskarżonym i przyznał się do zarzucanych mu czynów. Sąd uznał go za winnego i nałożył na niego grzywnę 400 tysięcy rubli. Do winy przyznali się też hokeiści: Michaił Worobiew, Władisław Łukin i Anvar Sulejmanow. Nie wiadomo jednak, jaką karę nałożono na nich. Media nie piszą też o pozostałych dwóch zawodnikach Saławat Jułajew Ufa.

Dmitrij Biełozerow był zawodnikiem młodzieżowego zespołu FK Ufa w sezonie 2015/16, dla której rozegrał jednak tylko dwa oficjalne spotkania. Od tamtego czasu 23-latek nie występował na zawodowym poziomie.