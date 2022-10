Po trzęsieniu ziemi Wiśle Kraków grożą wstrząsy wtórne. Spięcia między właścicielami

Według najnowszych doniesień Jarosław Królewski miał zrezygnować z funkcji członka i wiceprzewodniczącego rady nadzorczej Wisły Kraków. To pokłosie zamieszania we władzach klubu. Współwłaściciele nie są w stanie się ze sobą dogadać. Trwa też poszukiwanie inwestora, który przejmie "Białą Gwiazdę". Ale nie wiadomo, co będzie dalej.

