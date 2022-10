Polski piłkarz odzyskał luksusowy samochód. Udany pościg za złodziejem

Łukasz Wolsztyński ogłosił w mediach społecznościowych, że ktoś skradł jego samochód w poniedziałek 3 października o godzinie 4-5 rano. "Samochód marki Mercedes GLC 250 Coupe 4MATIV. Przebieg około 80 000 km" - napisał Wolsztyński. Złodzieje nie zwrócili uwagi, że w samochodzie znajdowały się dwa fotele dziecięce. Ten model Mercedesa jest produkowany od 2019 roku i można go obecnie nabyć od 214 tysięcy złotych.

Pościg za złodziejem samochodu udany. Łukasz Wolsztyński odzyskał pojazd warty ponad 200 tysięcy złotych

Radio Weekend FM poinformowało w czwartek 6 października o udanym pościgu za złodziejem Mercedesa GLC 250 Coupe 4MATIV. Pojazd został porzucony w lesie w okolicach Jastrowia, położonego blisko 80 kilometrów od chojnickiego osiedla, z którego został skradziony. Złodziej rzucił się do ucieczki, ale na ten moment nie został złapany. Z Mercedesa zniknął wózek dziecięcy i foteliki, a dodatkowo część elektroniki została uszkodzona.

Weekend FM cytuje też wypowiedzi Łukasza Wolsztyńskiego tuż po odzyskaniu samochodu. - Samochód jest na pierwszy rzut oka w dobrym stanie, zobaczymy dalej, jak to będzie wyglądać po serwisie. Przede wszystkim podziękowania dla policji, dla Wydziału Kryminalnego w Gdańska, bo to oni chyba najprawdopodobniej przejęli sprawę i doprowadzili do końca. Bardzo dziękuję - powiedział napastnik Chojniczanki Chojnice.

Łukasz Wolsztyński może być zadowolony ze swojej dotychczasowej dyspozycji w barwach Chojniczanki, ponieważ strzelił trzy gole w dziewięciu meczach. Klub z Chojnic zajmuje 13. miejsce w tabeli I ligi z 14 punktami. Zespół prowadzony przez Tomasza Kafarskiego zagra w najbliższej kolejce z Sandecją Nowy Sącz.