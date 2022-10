Tajemnicze słowa Messiego. Zabrał głos ws. swojej przyszłości

Podczas ubiegłorocznego letniego okna transferowego nazwisko Lionela Messiego było na ustach całego świata. Po szesnastu latach występów w koszulce FC Barcelony 35-latek opuścił Camp Nou i przeniósł się do francuskiego PSG. O ile pierwszy sezon Argentyńczyka w nowych barwach nie był zbyt udany, tak początek obecnego jest prawdziwym popisem geniuszu Messiego. Piłkarz Mistrzów Francji do tej pory rozegrał łącznie we wszystkich rozgrywkach 13 spotkań, w których zdobył osiem bramek i zaliczył tyle samo asyst. Jak kapitan reprezentacji Argentyny zareagował na plotki dotyczącego jego powrotu do Barcelony?

Messi wypowiedział się na temat swojej przyszłości

Umowa siedmiokrotnego zdobywcy Złotej Piłki z paryskim zespołem obowiązuje do 30 czerwca 2023 roku, dlatego głosy o jego potencjalnym powrocie do FC Barcelony nie milką. Niektóre hiszpańskie media już przesądziły powrót Leo Messiego na Camp Nou, jednak sam piłkarz wykazuje się nieco chłodniejszym umysłem. W wywiadzie dla argentyńskiego dziennikarza Sebastiana Vignolo zawodnik stwierdził, że na ten moment nie skupia się na swojej przyszłości klubowej.

- Jeszcze nie myślę o następnych krokach. Nie wiem nic o mojej przyszłości - powiedział Messi.

Aktualnie 35-latek skupia się na nadchodzących mistrzostwach świata, które rozpoczną się już za kilkadziesiąt dni. Piłkarz zadeklarował, że turniej w Katarze będzie jego ostatnim mundialem. Decyzja o ewentualnej zmianie klubowych barw z pewnością zapadnie po zakończeniu rozgrywek krajowych.

Leo Messi na ławce trenerskiej? "Zidane mówił dokładnie to samo"

W rozmowie z Vignolo Messi odniósł się również do swoich planów po zakończeniu kariery piłkarskiej. - Nie chcę być trenerem, ale Zinedine Zidane mówił dokładnie to samo, a potem nim został i trzykrotnie wygrał Ligę Mistrzów - stwierdził 35-latek.

- Lubię pracę dyrektora sportowego, budowanie drużyny i bliskie towarzystwo trenerów. Wciąż jednak nie jestem do końca pewny - dodał piłkarz PSG.