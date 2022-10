Szokująca opinia na temat Paulo Sousy. To dlatego zostawił reprezentację Polski

Paulo Sousa objął reprezentację Polski w styczniu zeszłego roku. Na ławce trenerskiej radził sobie nieźle. Warto odnotować między innymi remis z Anglią na własnym stadionie w eliminacjach do mistrzostw świata. Portugalczyk nie wytrzymał jednak długo na tym stanowisku i pod koniec grudnia, na trzy miesiące przed bardzo ważnym meczem barażowym o udział w mundialu ze Szwecją, zrezygnował z dalszego prowadzenia kadry.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski, Szczęsny i polscy kibice. Biało-czerwone szaleństwo w Cardiff

Abel Xavier wyjawia powody odejścia Paulo Sousy

Decyzja Sousy została bardzo skrytykowana przez kibiców i ekspertów, a szkoleniowiec otrzymał miano "siwego bajeranta". Na temat trenera wypowiedział się były portugalski piłkarz Abel Xavier. Wyjawił także powody jego odejścia.

- Niepotrzebnie sprowokował pewne niesnaski, nieporozumienia i opuścił kadrę w niezbyt dobrym momencie, co zostało źle odebrane. Mnie to nie dziwi, bo na pewno Paulo Sousa to postać kontrowersyjna, czasami brakuje mu trochę cierpliwości, spokoju - powiedział cytowany przez WP SportoweFakty.

Jednakże podkreślił, że nie wszystko, co Sousa zrobił za swojej kadencji, skończyło się fiaskiem. - Sousa wprowadził dużo nowinek do reprezentacji Polski, na pewno wyszły wielu zawodnikom na dobre. Sami wiedzą, że zrobili postępy - dodał.

To koniec. Leo Messi przekazał wiadomość. "Mój ostatni mundial"

Paulo Sousa po odejściu z reprezentacji Polski został szkoleniowcem Flamengo. Portugalczyk nie radził sobie najlepiej w nowym klubie i zaledwie po kilku miesiącach został zwolniony. W ostatnim czasie media łączą go z pracą w wielu zespołach. Mówiło się między innymi o Sampdorii lub... Interze Mediolan. Wydaje się jednak, że Sousa jest najbliżej objęcia Hellasu Werona, ponieważ niedawno został zauważony na trybunach podczas meczu tego klubu z Udinese. Ponadto wcześniej włoskie media przekazały również informacje, że działacze zespołu z Werony są zainteresowani zatrudnieniem Portugalczyka.

Więcej tego rodzaju treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Abel Xavier to były portugalski piłkarz, który grał na pozycji obrońcy. W trakcie trwania kariery występował między innymi w Liverpoolu, AS Romie i Galatasaray. Xavier jest także byłym reprezentantem Portugalii. W drużynie narodowej wystąpił w 20 meczach, w których strzelił dwa gole. Po zakończeniu kariery w 2008 roku został trenerem i prowadził między innymi reprezentację Mozambiku.

Sławomir Peszko wydał autobiografię. Lewandowski komentuje. "Będzie się działo"